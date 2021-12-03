العليا الاسرائيلية ترد على الالتماس لتسليم جثمان الشهيد أبو عصب

رام الله /سما/

قال محامي مركز معلومات وادي حلوة للقاصرين محمد محمود، أن المحكمة الإسرائيلية العليا، ردت مساء اليوم، على الالتماس الذي قدمه "لتسليم جثمان الشهيد عمر أبو عصب" .

وأضاف المحامي محمود أن المحكمة جاء في ردها:" يمنع دفن الجثمان في أي مكان حتى الرد النهائي على الالتماس، كما طالبت النيابة العامة بالرد على "طلب تسليم الجثمان" حتى تاريخ 3/12/2021.

ولفت المحامي محمود أنه قدم الالتماس اليوم للمحكمة العليا.

واستشهد الفتى عمر أبو عصب 16 عاماَ برصاص مستوطن وقوات الاحتلال، في القدس القديمة، قبل حوالي أسبوعين، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.