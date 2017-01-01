سالم: نعمل لتطوير قطاع النقل في فلسطين وفق أحدث الأنظمة التكنولوجية

رام الله / سما /

افتتح وزير النقل والمواصلات عاصم سالم امس ورشة العمل الخاصة بمستقبل النقل الذكي في فلسطين في ظل بنية تحتية مستدامة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء والمحافظين ورؤساء البلديات وممثلي القطاع الخاص وعدد من الشخصيات الاقتصادية والاعتبارية.

واستهل سالم كلمته مرحباً بالحضور شاكراً لهم مشاركتهم بهذه الورشة التي تعتبر خارطة طريق نحو تطوير قطاع النقل في فلسطين من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة للتحكم والسيطرة بشبكات الطرق الداخلية.

وأضاف أن التحول نحو الحداثة يحتاج لإرادة حقيقية وتكاتف جهود جميع الأطراف الشريكة للوصول الى قطاع نقل متطور وحديث وآمن يلبي احتياجات جميع القطاعات في فلسطين ويكون رافعة للاقتصاد الوطني.

وعبر سالم عن اعتزازه ببلدية الخليل وتجربتها الرائدة بإنشاء غرفة التحكم المروري كأول تجربة لهذا المشروع في فلسطين، حيث أثبتت هذه التجربة فاعليتها من خلال تنظيم الحركة المرورية داخل المدينة والتحكم بانسيابية دخول وخروج المركبات من الشوارع، فضلاً عن توفير إحصائيات دقيقة وبيانات يعتمد عليها بعملية التطوير.

وقدم الشكر لشركة onyx for ITS على ما قدموه من مساهمات ريادية تخدم قطاع النقل والمواصلات في فلسطين وتعمل على تطويره باستخدام آخر ما وصلت له أنظمة تكنولوجيا المعلومات بهذا المجال.

يذكر أن وزارة النقل والمواصلات وعبر إداراتها الفنية المتخصصة عملت طوال السنوات الماضية على وضع الدراسات المرورية اللازمة لتطوير البنية التحتية في فلسطين ابتداء بالمخطط الشمولي للنقل والمواصلات وصولاً لتشكيل الفريق الوطني للنقل الذكي فضلاً عن تطوير خدماتها المقدمة للجمهور والقرارات المتعلقة بتحديث أسطول النقل البري وإنشاء شركة النقل العام.

وخلصت هذه الورشة لعدة توصيات أبرزها تعديل قانون المرور ليواكب التطورات التكنولوجية، والعمل على إنشاء بنية تحتية متكاملة بالشراكة مع وزارت الاختصاص تلبي الاحتياجات المطلوبة، والتواصل مع مجلس القضاء الاعلى لتغليظ العقوبات والغرامات والمخالفات المالية على المخالفين، وتشجيع الحكومة للاستثمار في الحلول الذكية للمرور.