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اسبانيا: البيت الفلسطيني ومحافظة أراغون ينظمان ندوة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسبانيا: البيت الفلسطيني ومحافظة أراغون ينظمان ندوة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا



مدريد /سما/

نظم البيت الفلسطيني في سرقسطة ومحافظة أراغون شمال شرق إسبانيا، ندوة سياسية بمقر المحافظة، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا.

وتحدث في الندوة الكاتبة والإعلامية الإسبانية تيريزا أرانغورين، التي قدمت سردًا مطولاً حول القضية الفلسطينية، مستندةً لما قامت به من بحوث ومراجعات لسجلات الحقب التاريخية السابقة.

وفي ختام الندوة، تقدم المناضل إبراهيم عبيات ممثل الجالية الفلسطينية، والنائبة إلينا بهاروس ممثلة محافظة أراغون، بالشكر للكاتبة والإعلامية أرانغورين علي تلبيتها الدعوة وعلى ما قدمته من جهد في هذه الندوة الثرية بالمعلومات، و”التي بكل تأكيد زادت من وعي الحضور تجاه القضية الفلسطينية ومعاناة شعبها”.

#البيت الفلسطيني #محافظة أراغون #اسبانيا #اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

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