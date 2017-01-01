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سموتريتش يهاجم بينت.. ويقول: منصور عباس سبب الجريمة بالمجتمع العربي

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يهاجم بينت.. ويقول: منصور عباس سبب الجريمة بالمجتمع العربي



القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد.
 
وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال سموتريتش: إن "نفتالي بينت غير شرعي ويقضي على الديمقراطية في إسرائيل"، مضيفًا أن "اييليت شاكيد فقدت قيمها أيضًا"؛ على حد وصفه.
 
واعتبر سموتريتش أن هناك شقاق كبير في المعسكر الوطني، وفقدان للثقة في النظام السياسي.
 
وبحسب سموتريتش، فإن "القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، تُعرض المجتمع العربي للخطر بشكل رئيسي، وهي سبب للجريمة فيه"؛ وفق تعبيره.

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