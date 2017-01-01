كاتس ينتقد بينت.. والجيش الاسرائيلي يستعد لسيناريوهات شن هجمات عسكرية ضد إيران

القدس المحتلة / سما /

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف، اليوم الثلاثاء، أن الجيش يستعد لجميع السيناريوهات فيما يتعلق بشن هجمات عسكرية ضد إيران، وقد أجرى كافة التجهيزات اللازمة لذلك.



وفي مقابلة مع إذاعة "كان" العبرية، أضاف المتحدث أن الهدف هو منع تموضع إيران قرب الحدود الشمالية، ومنعها أيضًا من التحول إلى دولة على عتبة النووي.



وفي السياق، تطرق وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، إلى محادثات فيينا، قائلًا: "من الواضح أن الخيار العسكري مطروح على الطاولة".



من جهته، انتقد عضو حزب "الليكود" يسرائيل كاتس، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في تعامله مع إيران، قائلًا: إن الأخير "لم يحذر وينبه الرئيس الأمريكي جو بايدن من تسلح إيران بالنووي، وفضل بدلًا من ذلك الحديث عن تغييره العلاقات مع بايدن والديمقراطيين بالمقارنة مع سلفه بنيامين نتنياهو".