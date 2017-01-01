  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كاتس ينتقد بينت.. والجيش الاسرائيلي يستعد لسيناريوهات شن هجمات عسكرية ضد إيران

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس ينتقد بينت.. والجيش الاسرائيلي يستعد لسيناريوهات شن هجمات عسكرية ضد إيران



القدس المحتلة / سما /

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف، اليوم الثلاثاء، أن الجيش يستعد لجميع السيناريوهات فيما يتعلق بشن هجمات عسكرية ضد إيران، وقد أجرى كافة التجهيزات اللازمة لذلك.
 
وفي مقابلة مع إذاعة "كان" العبرية، أضاف المتحدث أن الهدف هو منع تموضع إيران قرب الحدود الشمالية، ومنعها أيضًا من التحول إلى دولة على عتبة النووي.
 
وفي السياق، تطرق وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، إلى محادثات فيينا، قائلًا: "من الواضح أن الخيار العسكري مطروح على الطاولة".
 
من جهته، انتقد عضو حزب "الليكود" يسرائيل كاتس، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في تعامله مع إيران، قائلًا: إن الأخير "لم يحذر وينبه الرئيس الأمريكي جو بايدن من تسلح إيران بالنووي، وفضل بدلًا من ذلك الحديث عن تغييره العلاقات مع بايدن والديمقراطيين بالمقارنة مع سلفه بنيامين نتنياهو".

#الجيش الإسرائيلي #ران كوخاف #ايران #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

ظهور جمهورية جديدة في العالم و أول رئيس لها امرأة

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار

معارك جوية.. إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات

وزيرة الصحة تكشف عن توصيات لجنة الوبائيات لمجلس الوزراء

إسرائيل: لا نملك القدرة العسكريّة للهجوم على إيران وإذا نُفذّ سيفشل وستكون نتائجه كارثيّةً علينا

إسرائيل لواشنطن وبروكسل: إيران اتخذت إجراءات لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%

رئيس "فايزر": ثلاث جرعات من اللقاح ستحمينا من "أوميكرون"

الأخبار الرئيسية

فلسطين

هآرتس: أكثر من 100 عائلة مقدسية قد يفترشون الشارع “قريباً”.. وإسرائيل: سنحيي “الملك داود”

الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 حالات وفاة و360 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

الرئيس وبايدن

الولايات المتحدة تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية لأول مرة منذ 2017

تنزيل

معارك جوية.. إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات

بايدن

مع أفول نجم الولايات المتحدة.. يديعوت: بايدن أمام اختبار “فيينا” وإسرائيل أمام “سم ترامب”

الاتصالات الفلسطينية