إسرائيل تتطلع إلى إرسال الملايين من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى إفريقيا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن إسرائيل تخطط لإرسال ملايين جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى إفريقيا، بعد تفشي المتحور الجديد “أوميكرون” ،حسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ودعا نائب المدير العام للبحث والتطوير والابتكار في مركز "شعاري تسيديك" الطبي، البروفيسور دان تورنر، إسرائيل إلى توفير هذه اللقاحات، قائلا : "أبارك قرار النظر في إعطاء اللقاحات إلى العالم الثالث ... آمل حقًا أن يتم اتخاذ قرار ونقل اللقاحات"، مضيفا، "كان يجب أن يتم هذا النقل منذ وقت طويل، ولكن التأخير أفضل من عدمه"، مؤكدا "نحن بحاجة إلى تعلم كيفية رعاية السكان الضعفاء الذين ليس لديهم موارد دون أي انتقام فوري".

وتابع تورنر: "يجب أن يكون متحور أوميكرون بمثابة تذكير بأنه إذا كنا نهتم بالآخرين، فإننا في النهاية نستفيد أيضًا."

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد الإنتشار الواسع لمتحور كورونا الجديد “أوميكرون” في جنوب إفريقيا، والذي وصفته منظمة الصحة العالمية، بـ"المثير للقلق" بسبب ارتفاع عدد الطفرات فيه، كما يتم تطعيم أقل من 25 في المئة في بعض البلدان في إفريقيا، وبشكل عام، تم تلقيح حوالي 6 في المئة فقط من القارة الإفريقية.

يذكر أن إسرائيل أطلقت حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا في 20 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وأسفرت الحملة عن تلقي أكثر من 5.7 مليون إسرائيلي (من أصل نحو 9 ملايين نسمة)، أي أكثر من 80 في المائة من البالغين، لقاح «فايزر» بجرعتيه، و أكثر من 4 ملايين شخص على جرعة ثالثة معززة.