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فرنسا: ماكرون يستقبل الثلاثاء وزير خارجية إسرائيل لمناقشة الملف النووي الإيراني

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا: ماكرون يستقبل الثلاثاء وزير خارجية إسرائيل لمناقشة الملف النووي الإيراني



القدس المحتلة / سما /

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في إطار زيارة لأوروبا تتناول الملف النووي الإيراني، بهدف التاثير على فرنسا ومناقشة برنامج التجسس "بيجاسوس" الذي طورته شركة "ان اس او" الإسرائيلية، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر دبلوماسية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد قال، الأحد المنصرم، إن بلاده "قلقة للغاية بشأن الاستعداد لرفع العقوبات والسماح بتدفق المليارات إلى إيران مقابل قيود غير كافية على البرنامج النووي".

وكان اتحاد وسائل إعلام قد كشف أن أحد هواتف الرئيس الفرنسي تعرض للاختراق بواسطة برنامج "بيجاسوس"، الأمر الذي "زعزع" العلاقة بين فرنسا وإسرائيل في الأشهر الأخيرة، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس.

  وكانت إسرائيل قد زودت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية بمعلومات تشير إلى أن إيران اتخذت سلسلة من الخطوات للتحضير لتخصيب اليورانيوم إلى أعلى مستوى 90 في المئة، والذي يمكن من خلاله إنتاج أسلحة نووية، بحسب مصدرين أمريكيين.

 وبحسب موقع "معاريف" الاسرائيلي، "تم نقل المعلومات إلى واشنطن في الأسابيع الأخيرة ورفض مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الأمن التعليق عليه".

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