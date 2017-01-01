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دبلوماسي أوروبي كبير: صغنا حتى الآن نحو 70 إلى 80 في المئة من الإتفاق في محادثات فيينا

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبلوماسي أوروبي كبير: صغنا حتى الآن نحو 70 إلى 80 في المئة من الإتفاق في محادثات فيينا



القدس المحتلة / سما /

لفت دبلوماسي أوروبي كبير مشارك في مفاوضات فيينا، اليوم الثلاثاء، أنه تم إنجاز 70 إلى 80 في المئة من مسودة نص للاتفاق في المحادثات الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني بالعاصمة النمساوية فيينا، حسب وكالة رويترز. 

وأضاف الدبلوماسي للوكالة، أن هناك استعجال في المحادثات مع إيران، وتابع "لكننا لا نريد فرض مواعيد نهائية مصطنعة"، موضحا أن "ما تم الاتفاق عليه مع إيران ليس نهائيا ويمكن أن يتغير".

وكانت الجولة السابعة من محادثات الاتفاق النووي، انطلقت أمس الاثنين، و التي تشارك فيها إيران وأوروبا وأمريكا "بشكل غير مباشر" في العاصمة النمساوية فيينا، من أجل إعادة إحياء الاتفاق الموقع بين إيران والغرب عام 2015.

يذكر أن المفاوضات النووية كانت انطلقت في فيينا في نيسان/أبريل الماضي، قبل أن تتوقف في حزيران/يونيو لفترة طويلة، وتستأنف في 29 تشرين ثاني/نوفمبر 2021، بوفد إيراني جديد يغلب عليه الطابع الاقتصادي، للدلالة على تمسك طهران بمسألة رفع كافة العقوبات الأميركية عنها، بعد أن أنهك اقتصادها بشكل كبير.

#دبلوماسي أوروبي #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني

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