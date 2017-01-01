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القدس: مسيرة استفزازية للمستوطنين ومحاولات لوضع شمعدان على منزل عائلة الكرد

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: مسيرة استفزازية للمستوطنين ومحاولات لوضع شمعدان على منزل عائلة الكرد



القدس المحتلة / سما /

نفذ مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة استفزازية في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس، وصولا إلى الحائط الغربي للمسجد الأقصى، كما قام آخرون باستفزاز أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالتهجير.

وانتشرت قوات الاحتلال في البلدة القديمة، وفتشت شبانا في طريق الواد.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين حاولوا وضع شمعدان على جدران منزل عائلة الكرد في حي الشيخ جراح، واستفزوا أهالي الحي بعزف موسيقى أمام منزل العائلة.

وفي وقت سابق من اليوم أتلف مستوطنون رسومات قام الأهالي برسمها على جدران البيوت المهددة بالتهجير في الحي.

وكان 301 مستوطن قد اقتحموا المسجد الأقصى اليوم، في الفترتين الصباحية والمسائية.

#اعتداءات المستوطنين

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