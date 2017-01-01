وزير خارجية أوكرانيا يؤكد : روسيا تصعد ونحن قادرون على الرد

ابو ظبي/سما/

إتهم وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في مؤتمر صحفي مساء امس شاركت فيه " ايريس ميديا – ابوظبي " عبرمنصة زووم , إتهم روسيا بانها تصعد عسكريا على طول الحدود الأوكرانية , الا انه اعلن أن الجيش الاوكراني أصبح "أقوى بكثير" مما كان عليه عام 2014، ولم يكشف عن طبيعة التسليح ومصادر القوة الجديدة لدى جيش بلاده , واكتفى بالقول ردا على أسئلة الصحافيين ان اوكرانيا تستطيع "الرد على أي ضربة عسكرية من روسيا "

وقال السيد كوليبا، " هناك تصعيد من قبل روسيا ​​في دونباس وعلىطول الحدود الأوكرانية.وفي حال اتخاذ روسيا قرار شن حملة عسكرية، سيحدث كل شيء عمليا في غضون لحظة واحدة".

وذكر أن روسيا نشرت قوات عسكرية في مناطق واقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، موضحا أن الحديث يدور عن 115 ألف عسكري ودبابات ومنظومات مدفعية وقوات بحرية وجوية ووسائل حرب إلكترونية.

ودعى حلفاء بلاده إلى التحرّك بسرعة لمنع روسيا من غزو أراضياوكرانيا، مؤكّدا أنّ موسكو قد تبدأ هجوماً "في لحظة" .

وفي الأسابيع الأخيرة، واصلت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتّحاد الأوروبي التعبير عن مخاوفهم بشأن تحرّكات القوات الروسية عند حدود أوكرانيا، خوفاً من غزو محتمل.

ونفت روسيا مراراً وجود أي خطة لديها في هذا الاتجاه، واتّهمت أوكرانيا وحلفاءها الغربيين بزيادة "الاستفزازات".

ويشهد شرق أوكرانيا منذ 2014 حرباً بين كييف وانفصاليين موالين لروسيا، اندلعت بُعيد ضمّ موسكو شبه جزيرة القرم وأودت مذّاك بأكثر من 13 ألف شخص.