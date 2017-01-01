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اشتية يعلن رصد ميزانية طوارئ لحوادث ومخاطر الشتاء

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يعلن رصد ميزانية طوارئ لحوادث ومخاطر الشتاء



رام الله / سما /

 أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الثلاثاء، عن رصد ميزانية طوارئ للتعامل مع الحوادث والمخاطر التي قد تنجم خلال فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله، اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع المدني.

وأوعز اشتية بتفعيل غرف عمليات الطوارئ المشتركة في كافة المحافظات، والعمل على إيجاد الحلول لقضية مخلفات ونفايات الاحتلال وتأثيرها على المواطنين والأرض، وتحضير خريطة لشق طرق زراعية في الغابات، إضافة إلى التحضير لإجراء مناورة تدريبية تحاكي الأحداث الحقيقية المحتملة لوقوع كارثة أو حوادث.

واطّلع رئيس الوزراء على استعدادات المجلس لفصل الشتاء، ومدى جاهزيته للحد من حجم المخاطر التي قد تنجم عن أي حوادث، إضافة الى توقعات دائرة الأرصاد الجوية للحالة الجوية المقبلة على المديين القصير والمتوسط.

وأكد اشتية ضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك بين كافة الجهات، وأهمية حملات التوعية والتعبئة المجتمعية، للوقاية من الحوادث والمخاطر والحد من حجم الخسائر في حال وقوعها.

#رئيس الوزراء #محمد اشتية

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