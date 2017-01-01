  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 حالات وفاة و360 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 حالات وفاة و360 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 103، طوباس 8، بيت لحم 39، جنين 22، طولكرم 9، رام الله والبيرة 30، نابلس 24، سلفيت 2، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 1، قلقيلية 0، قطاع غزة 121".
 
وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 38، طوباس 3، بيت لحم 22، جنين 11، طولكرم 8، رام الله والبيرة 5، نابلس 7، سلفيت 1، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 3، قلقيلية 0، قطاع غزة 20".

وسجلت 4 حالات وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 49 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 78 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
 

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات كورونا #محافظات غزة #قطاع غزة #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

ظهور جمهورية جديدة في العالم و أول رئيس لها امرأة

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار

وزيرة الصحة تكشف عن توصيات لجنة الوبائيات لمجلس الوزراء

إسرائيل: لا نملك القدرة العسكريّة للهجوم على إيران وإذا نُفذّ سيفشل وستكون نتائجه كارثيّةً علينا

معارك جوية.. إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات

إسرائيل لواشنطن وبروكسل: إيران اتخذت إجراءات لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%

رئيس "فايزر": ثلاث جرعات من اللقاح ستحمينا من "أوميكرون"

الأخبار الرئيسية

الرئيس وبايدن

الولايات المتحدة تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية لأول مرة منذ 2017

تنزيل

معارك جوية.. إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات

بايدن

مع أفول نجم الولايات المتحدة.. يديعوت: بايدن أمام اختبار “فيينا” وإسرائيل أمام “سم ترامب”

نيويورك1-103-730x438

التايمز: لبناني أخفى هويته ليتزوج يهودية في نيويورك.. وتحقيقات حول “مؤامرة إيرانية”

إسرائيل: لا نملك القدرة العسكريّة للهجوم على إيران وإذا نُفذّ سيفشل وستكون نتائجه كارثيّةً علينا

الاتصالات الفلسطينية