سلطة النقد توقع مذكرة تفاهم مع شركة رويال الصناعية التجارية لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني الموحد

رام الله / سما /

وقّع محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، اليوم في مقر سلطة النقد، مذكرة تفاهم مع مجديزغير المدير التنفيذي لشركة رويال الصناعية التجارية، تقضي بتزويد الشركة بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وذلك للاستفادة من النظام المطور من قبل سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أًو مؤسسات وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.

وأكد محافظ سلطة النقد أن مذكرات التفاهم مع شركات القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز مكانتها وقدراتها الاستثمارية وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، مشيراً إلى أن خدمة الاستعلام الائتماني الموحد تمكن مستخدميها من شركات القطاع الخاص من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين تتعامل معهم بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يجنبها من التعرض لمخاطر ائتمانية.

من جهته تقدم السيد مجديزغير بالشكر لسلطة النقد على جهودها في تطوير الأنظمة الائتمانية التي تهدف إلى حماية شركات القطاع الخاص من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها، وتعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.