  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطة النقد توقع مذكرة تفاهم مع شركة رويال الصناعية التجارية لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني الموحد

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد توقع مذكرة تفاهم مع شركة رويال الصناعية التجارية لتزويدها بخدمة الاستعلام الائتماني الموحد



رام الله / سما /

وقّع محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، اليوم في مقر سلطة النقد، مذكرة تفاهم مع مجديزغير المدير التنفيذي لشركة رويال الصناعية التجارية، تقضي بتزويد الشركة بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وذلك للاستفادة من النظام المطور من قبل سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أًو مؤسسات وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.

وأكد محافظ سلطة النقد أن مذكرات التفاهم مع شركات القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز مكانتها وقدراتها الاستثمارية وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، مشيراً إلى أن خدمة الاستعلام الائتماني الموحد تمكن مستخدميها من شركات القطاع الخاص من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين تتعامل معهم بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يجنبها من التعرض لمخاطر ائتمانية.

من جهته تقدم السيد مجديزغير بالشكر لسلطة النقد على جهودها في تطوير الأنظمة الائتمانية التي تهدف إلى حماية شركات القطاع الخاص من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها، وتعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.

#محافظ سلطة النقد #فراس ملحم #مذكرة تفاهم

الأكثر قراءة اليوم

ظهور جمهورية جديدة في العالم و أول رئيس لها امرأة

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار

وزيرة الصحة تكشف عن توصيات لجنة الوبائيات لمجلس الوزراء

إسرائيل لواشنطن وبروكسل: إيران اتخذت إجراءات لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%

رئيس "فايزر": ثلاث جرعات من اللقاح ستحمينا من "أوميكرون"

“براودي و أبو رمان” صداقة بين “صحفي يهودي” وداعية إسلامي أردني تثير حفيظة الاردنيين

هل تعرض رئيس لبنان للإهانة من صحفي سعودي ؟

الأخبار الرئيسية

الرئيس وبايدن

الولايات المتحدة تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية لأول مرة منذ 2017

تنزيل

معارك جوية.. إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات

بايدن

مع أفول نجم الولايات المتحدة.. يديعوت: بايدن أمام اختبار “فيينا” وإسرائيل أمام “سم ترامب”

نيويورك1-103-730x438

التايمز: لبناني أخفى هويته ليتزوج يهودية في نيويورك.. وتحقيقات حول “مؤامرة إيرانية”

إسرائيل: لا نملك القدرة العسكريّة للهجوم على إيران وإذا نُفذّ سيفشل وستكون نتائجه كارثيّةً علينا

الاتصالات الفلسطينية