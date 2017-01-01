  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإفراج عن ثلاثة شبان من تقوع بعد انتهاء محكومياتهم

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن ثلاثة شبان من تقوع بعد انتهاء محكومياتهم



رام الله / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن الأسرى: أحمد خالد العمور، وخليل عماد العمور، وحسين محمد العمور، وجميعهم من بلدة تقوع شرق بيت لحم، بعد أن أمضوا محكومياتهم البالغة ثلاث سنوات لكل واحد منهم.

ونظمت حركة فتح في بلدة تقوع حفل استقبال حاشد للأسرى الثلاثة، رفعت خلاله رايات حركة فتح والأعلام الفلسطينية وصور للرئيس الشهيد ياسر عرفات “أبو عمار”، وأخرى للأسرى المحررين الثلاثة.

وخلال حفل الاستقبال الذي تخلله مسيرة للسيارات جابت شوارع البلدة، ألقى أمين سر فتح في بلدة تقوع، محمد البدن،كلمة قدم فيها التهاني للأسرى الثلاثة المحررين وعائلاتهم، متمنياً الإفراج العاجل والشامل عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال البدن: “إن بلدة تقوع الصامدة نموذج لشعب فلسطين، حيث نواصل الصمود في وجه الاحتلال غير آبهين بإجراءاته التعسفية، وهناك العشرات من الشبان يقبعون من سجون الاحتلال، ويواجهون مع إخوتهم الأسرى، وهم بالآلاف، هذه الإجراءات مصممين على قهر الاحتلال بإرادتهم الصلبة، وعلى شعبنا أن يواصل حملات التضامن معهم، من أجل إفشال هذه الهجمة، والعودة المظفرة إلى أهاليهم وأبناء شعبهم”.

#سلطات الاحتلال #افراج عن اسرى

الأكثر قراءة اليوم

ظهور جمهورية جديدة في العالم و أول رئيس لها امرأة

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار

وزيرة الصحة تكشف عن توصيات لجنة الوبائيات لمجلس الوزراء

إسرائيل لواشنطن وبروكسل: إيران اتخذت إجراءات لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%

رئيس "فايزر": ثلاث جرعات من اللقاح ستحمينا من "أوميكرون"

“براودي و أبو رمان” صداقة بين “صحفي يهودي” وداعية إسلامي أردني تثير حفيظة الاردنيين

هل تعرض رئيس لبنان للإهانة من صحفي سعودي ؟

الأخبار الرئيسية

الرئيس وبايدن

الولايات المتحدة تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية لأول مرة منذ 2017

تنزيل

معارك جوية.. إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات

بايدن

مع أفول نجم الولايات المتحدة.. يديعوت: بايدن أمام اختبار “فيينا” وإسرائيل أمام “سم ترامب”

نيويورك1-103-730x438

التايمز: لبناني أخفى هويته ليتزوج يهودية في نيويورك.. وتحقيقات حول “مؤامرة إيرانية”

إسرائيل: لا نملك القدرة العسكريّة للهجوم على إيران وإذا نُفذّ سيفشل وستكون نتائجه كارثيّةً علينا

الاتصالات الفلسطينية