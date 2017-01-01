الإفراج عن ثلاثة شبان من تقوع بعد انتهاء محكومياتهم

رام الله / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن الأسرى: أحمد خالد العمور، وخليل عماد العمور، وحسين محمد العمور، وجميعهم من بلدة تقوع شرق بيت لحم، بعد أن أمضوا محكومياتهم البالغة ثلاث سنوات لكل واحد منهم.

ونظمت حركة فتح في بلدة تقوع حفل استقبال حاشد للأسرى الثلاثة، رفعت خلاله رايات حركة فتح والأعلام الفلسطينية وصور للرئيس الشهيد ياسر عرفات “أبو عمار”، وأخرى للأسرى المحررين الثلاثة.

وخلال حفل الاستقبال الذي تخلله مسيرة للسيارات جابت شوارع البلدة، ألقى أمين سر فتح في بلدة تقوع، محمد البدن،كلمة قدم فيها التهاني للأسرى الثلاثة المحررين وعائلاتهم، متمنياً الإفراج العاجل والشامل عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال البدن: “إن بلدة تقوع الصامدة نموذج لشعب فلسطين، حيث نواصل الصمود في وجه الاحتلال غير آبهين بإجراءاته التعسفية، وهناك العشرات من الشبان يقبعون من سجون الاحتلال، ويواجهون مع إخوتهم الأسرى، وهم بالآلاف، هذه الإجراءات مصممين على قهر الاحتلال بإرادتهم الصلبة، وعلى شعبنا أن يواصل حملات التضامن معهم، من أجل إفشال هذه الهجمة، والعودة المظفرة إلى أهاليهم وأبناء شعبهم”.