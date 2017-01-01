“إنتربول فلسطين” يتسلم مطلوبًا بقضية مقتل مواطن من “إنتربول الأردن”

رام الله / سما /

تسلم المكتب المركزي الوطني”إنتربول فلسطين” من “إنتربول الممكلة الأردنية الهاشمية” اليوم الثلاثاء، مطلوباً فاراً من وجه العدالة وصادر بحقة مذكرة قضائية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة،في بيان صحافي، أنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم بعد ارتكابهم جرائم، فقد تم استلام مطلوب صادر بحقه مذكرة قبض من النيابة العامة بقضية مقتل مواطن عام 2012.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوب، تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

ووجهت الشرطة تنبيهاً للفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم.