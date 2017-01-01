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الولايات المتحدة تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية لأول مرة منذ 2017

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية لأول مرة منذ 2017



رام الله / سما /

أظهرت بيانات الميزانية العامة الفلسطينية، أن الولايات المتحدة قدمت دعما لها خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمرة الأولى منذ مارس/ آذار 2017، خصص دعم مشافي القدس.

وعلقت واشنطن دعمها للميزانية الفلسطينية في الربع الأول من 2017، بأمر من الرئيس الأسبق دونالد ترامب، أتبعته بتعليق الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ووفق بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية، الثلاثاء، دعمت الولايات المتحدة الميزانية الفلسطينية العامة بـ 32.3 مليون شيكل (قرابة 10 ملايين دولار).

وقالت وزارة المالية الفلسطينية، في تصريح للأناضول، إن الدعم المالي الأمريكي خصص لمستشفيات القدس "لتكون قادرة على تقديم الخدمات بالشكل الأمثل".

في سياق متصل، عادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" للنشاط مجددا في الأراضي الفلسطينية، بعد تعليق أعمالها منذ 2018، وبدأت ضخ سيولة نقدية في مشاريع محلية، منذ قرابة شهرين.

وتعاني السلطة الفلسطينية من تراجع حاد في المنح الخارجية، ارتفعت حدتها خلال العام الجاري، مع توقف كامل للدعم العربي، وشبه كلي للدعم القادم من الاتحاد الأوروبي.

وخلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، تراجع دعم الميزانية العامة إلى 49 مليون دولار، مقارنة بـ321 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2020.

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