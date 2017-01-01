معارك جوية.. إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات

القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سلاح الجو الإسرائيلي على دراية بنشاط عسكري جوي هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات في سوريا.

وفقا للإعلام العبري، يتدرب طيارو المقاتلات من طراز ميغ-29 لسلاح الجو السوري على خوض معارك جوية، تحت إشراف مستشارين تابعين لسلاح الجو الروسي في قاعدة "التيفور" العسكرية.

وأطلق الطيارون لأول مرة بحسب ما رصده الجيش الإسرائيلي صواريخ جو-جو موجهة من طراز R-73، وحيث لا تمتلك المعارضة السورية أي طائرات حربية، فإن الحديث يدور عن إعادة تأهيل لسلاح الجو السوري بهدف التعامل مع الاختراقات التي تنفذها طائرات إسرائيلية أمريكية في سماء سوريا، وفقا للإعلام العبري.



وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، غير مرة، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره، فيما لم تصرح إسرائيل علنا بمسؤوليتها عن الهجمات داخل الأراضي السورية. سبوتينك