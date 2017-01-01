نقابة الصحفيين وسلطة النقد تنظمان دورة للصحفيين في غزة

غزة / سما /

نظمت سلطة النقد الفلسطينية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية بعنوان "المقاصة الإلكترونية وبيانات الشيكات " في مدينة غزة.

وحضر الدورة، التي عُقدت في مقر سلطة النقد، 13 صحفيا من مختلف وسائل الاعلام المحلية.

واستمرت الدورة ليوم واحد وحاضر فيها رئيس قسم السياسة النقدية والأسواق المالية في دائرة الأبحاث الدكتور سيف الدين عودة، وأ. غادة ابو عويلي منسقة التسويات الرضائية، بدائرة انضباط السوق، أ. نائل شعث مسؤول غرفة المقاصة في غزة.

وقال الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين ، في الكلمة الاختتام إن هذه الدورة تأتي ضمن جهود النقابة بالتعاون مع سلطة النقد لرفع كفاءة الصحفيين في الشأن الاقتصادي والمالي، معربا عن تقدير نقيب الصحفيين أ. ناصر ابو بكر لدور سلطة النقد لتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية في الشأن الاقتصادي في المحافظات الشمالية والجنوبية علي حد سواء .

وأشار الاسطل أن هذه الدورة ليست الأولى وهي واحدة من سلسلة دورات تنظمها النقابة بالتعاون مع سلطة النقد في المحافظات الجنوبية و الشمالية، وسيعمل الجانبين على عقد دورات أخرى في المجال الاقتصادي مع سلطة النقد .

وشدد الاسطل أن نقابة الصحفيين لا تقبل تمويل خارجي مشروط وستبقى نقابة وطنية بامتياز وان تمويلها ذاتي ومن المؤسسات الوطنية والمؤسسات الشريكة .

وشكر الاسطل سلطة النقد على عقد الدورات واستضافتها وعلى جهودهم في تعزيز كفاءة الصحفيين في المجال الاقتصادي.

من جانبه اكد رئيس قسم العلاقات العامة والاتصال في سلطة النقد، محمد العجلة، ان سلطة النقد حريصة على تعزيز المهارة النقدية والمالية للصحفيين.

وأشار الاعلامي العجلة أن سلطة النقد بصدد عقد دورات أخرى لتعزيز الصحافة الاقتصادية المتخصصة للصحفيين.

وشارك في اختتام الدورة من نقابة الصحفيين الدكتور تحسين الأسطل وعلا كساب وسامي ابو سالم وطارق ابو غزالة ود. رامي الشرافي اعضاء الأمانة العامة للنقابة، ولؤي الغول مدير النقابة.