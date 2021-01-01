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الأردن يصدر بيانا حادا بعد "انتهاك خطير" من رئيس إسرائيل ويدعو للتوقف عنه فورا

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يصدر بيانا حادا بعد "انتهاك خطير" من رئيس إسرائيل ويدعو للتوقف عنه فورا



عمان /سما/

اعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ على اقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، انتهاكا للقانون الدولي، ودعما للتطرف.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "هذه الخطوة المدانة والمرفوضة تمثل "انتهاكا للقانون الدولي، ودعما للتطرف، واستفزازا غير مبرر، واستهتارا بمشاعر المسلمين"، ودعا "لوقف مثل هذه الممارسات الاستفزازية فورا".

وفي وقت سابق، اقتحم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ الحرم الإبراهيمي، تحت حراسة مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي، برفقة مجموعة من قادة المستوطنين، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي متان كهانا، بحق المسجد الأقصى، حيث أشعل شمعة "عيد الأنوار اليهودي" الثانية عند مدخل المسجد، وقال إنه "يقف عند مدخل أقدم مكان لشعب إسرائيل"، مطلقا دعواته الدينية من أجل سرعة "بناء الهيكل" المزعوم.

وقال أبو الفول إن هذه التصريحات مُدانة ومرفوضة وتُعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ومن شأنها أن تُغذي التطرف وتؤجج الصراع.

وشدد على أن الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.
 

#الخارجية الاردنية #الاردن #الحرم الابراهيمي #الخليل #الاراضي الفلسطينية #يتسحاق هرتسوغ

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