  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل احتجاز الأسير "موقدة" بظروف مأساوية

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل احتجاز الأسير "موقدة" بظروف مأساوية



رام الله / سما /

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز الأسير المقعد منصور موقدة بظروف صحية مأساوية، حيث يقبع بشكل دائم، منذ 19 عاماً، داخل "سجن عيادة الرملة".

وبينت أن مكان احتجاز الأسير يفتقر لأدنى المقومات الطبية، ولا يصلح لمعالجة الحالات المرضية وتشخيصها، إلى جانب أن "الدواء السحري الوحيد المتوفر فيها هو حبة المسكن، المعروفة بالأكامول".

وأشارت الهيئة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الأسير "موقدة" أُصيب خلال عملية اعتقاله بعدة رصاصات سببت له شللا في الأجزاء السفلية، وتهتكا في الجهاز الهضمي، وأُجريت له العديد من العمليّات الجراحيّة الصّعبة والمعقّدة عقب اعتقاله.

وأضافت، أن الأسير يعاني من أوجاع حادة بكافة أنحاء جسده بسبب إصابته، ويقضي حاجته بواسطة أكياس للبول والبراز، ويشتكي من مشاكل بالعينين والأسنان، ويتناول أكثر من 12 نوعاً من الأدوية والمسكنات لمساعدته على تجاوز حدة الآلام التي يعاني منها على مدار الساعة.

ولفتت الهيئة إلى أن الحالة الصحية للأسير موقدة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، نتيجة للإهمال الطبي الذي يتعرض له بشكل ممنهج، فهناك مماطلة حقيقية بمتابعة علاجه وإجراء الفحوصات الدورية له، عدا عن سوء الأوضاع الاعتقالية التي يُحتجز فيها والتي ساهمت بتدهور وضعه، علماً بأن حالته تستدعي المتابعة الحثيثة.

يذكر أن الأسير موقدة (51 عاماً) من بلدة الزاوية في سلفيت، اعتقل بتاريخ 1/7/2002 وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد تم تحديده لاحقاً لـ30 عاماً، وهو أب لأربعة أبناء.

كما رصدت الهيئة في بيانها، آخر التطورات فيما يتعلق بالحالة الصحية للأسير ناظم أبو سليم من مدينة الناصرة، والذي ما زال يقبع في "سجن عيادة الرملة"، بوضع صحي سيئ، حيث يشتكي من قصور بالقلب ويتناول العديد من الأدوية، وبحاجة لإجراء عملية، ووضع منظم لضربات القلب، لكنه ينتظر منذ وقت طويل رد إدارة سجون

#هيئة شؤون الأسرى #الأسير المقعد منصور موقدة

الأكثر قراءة اليوم

ظهور جمهورية جديدة في العالم و أول رئيس لها امرأة

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار

وزيرة الصحة تكشف عن توصيات لجنة الوبائيات لمجلس الوزراء

إسرائيل لواشنطن وبروكسل: إيران اتخذت إجراءات لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%

رئيس "فايزر": ثلاث جرعات من اللقاح ستحمينا من "أوميكرون"

“براودي و أبو رمان” صداقة بين “صحفي يهودي” وداعية إسلامي أردني تثير حفيظة الاردنيين

هل تعرض رئيس لبنان للإهانة من صحفي سعودي ؟

الأخبار الرئيسية

تنزيل

معارك جوية.. إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات

بايدن

مع أفول نجم الولايات المتحدة.. يديعوت: بايدن أمام اختبار “فيينا” وإسرائيل أمام “سم ترامب”

نيويورك1-103-730x438

التايمز: لبناني أخفى هويته ليتزوج يهودية في نيويورك.. وتحقيقات حول “مؤامرة إيرانية”

إسرائيل: لا نملك القدرة العسكريّة للهجوم على إيران وإذا نُفذّ سيفشل وستكون نتائجه كارثيّةً علينا

p

الرئيس عباس يجتمع مع أمير قطر

الاتصالات الفلسطينية