غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدً الأربعاء سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة والرابعة والخامسة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2021/40).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/13).

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.