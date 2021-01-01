آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شمالي القطاع

غزة / سما /

توغلت آليات الاحتلال العسكرية اليوم الثلاثاء، داخل أراضي الأهالي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وشرعت بعمليات تجريف في المكان.

وذكرت مصادر محلية أن 5 جرافات ودبابتين من نوع "ميركافاه" توغلت لبضع أمتار في منطقة بؤرة أبو سمرة شمالي غربي بلدة بيت لاهيا.

وأشارت إلى أن الجرافات أجرت عمليات تمشيط وتجريف في أراضي المواطنين بالمكان، قبل إن تنسحب إلى داخل السياج الأمني.

وتشهد حدود القطاع من من حين لآخر، تنّفذ آليات عسكرية إسرائيلية عمليات توغل محدودة، تشرع خلالها في عمليات تجريف بحجج أمنية.