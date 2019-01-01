الأسير إسلام وشاحي يواجه حكمًا إضافيًا 12 عامًا بعد اقتراب انتهاء حكمه

رام الله / سما /

يواجه الأسير إسلام وشاحي (38 عامًا) من جنين، حُكمًا جديدًا بالسّجن الفعليّ قد يصل لمدة 12 عامًا على خلفية مواجهته لأحد السّجانين عام 2019، في سجن “النقب” بعد الاعتداء الوحشي الذي تعرض له وشاحي ورفاقه الأسرى في حينه.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي، أنّ الأسير وشاحي يقضي حُكمًا بالسجن لمدة (19) عاماً، وكان من المقرر أن ينال حرّيته يوم غد الأربعاء، إلا أن سلطات الاحتلال قدمت بحقّه لائحة اتهام جديدة وهو ما يزال قيد المحاكمة، ومن المرجح أن يصدر الحكم بحقّه الشهر المقبل، علمًا أن الاحتلال فرض عليه إلى جانب سجنه فعليًا تعويضًا بقيمة 120 ألف شيقل بالعملة الإسرائيلية.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ وشاحي واجه العزل الانفراديّ لمدة عام وثمانية شهور في عزل سجن “أوهليكدار- بئر السبع” ثم عزل سجن “ريمون”، وخلال هذه الفترة لم تتمكن عائلته من الاطمئنان عليه، وحرمته إدارة سجون الاحتلال طوال العام الماضي، من زيارات المحامين خلال تلك الفترة كجزء من جملة الإجراءات التي ارتبطت بانتشار وباء كورونا، الأمر الذي فرض عليه عزلًا مضاعفًا، إلى أن تدخلت قيادة الحركة الأسيرة وطالبت بإنهاء عزله، وتمكنت من ذلك.

وكانت عملية قمع واسعة ووحشية قد نفّذتها قوات القمع المدججة بالسلاح بحقّ عشرات الأسرى في سجن “النقب الصحراوي” في شهر مارس آذار عام 2019، وأُصيب خلالها العشرات من الأسرى ومنهم الأسير وشاحي، ومؤخرًا نُشرت فيديوهات للقمع الوحشي التي أظهرت مستوى الجريمة التي اُرتكبت بحقّ الأسرى في حينه، واُعتبرت عملية القمع هذه هي الأشد عنفًا منذ أكثر من عشرة أعوام.

يّذكر أنّ الأسير وشاحي فقد والده العام الماضي، وحرمه الاحتلال من وداعه، كما المئات من الأسرى، ويقبع حالياً في سجن “هداريم”.