الخضري: التضامن مع الشعب الفلسطيني بوابته إقرار وتجسيد إقامة الدولة

غزة / سما /

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني يجب أن يشهد بداية حقيقية لحراك دولي يُنصف الشعب الفلسطيني، ويمارس ضغوطا حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الخضري على أن تضامن المجتمع الدولي الحقيقي يجب أن يكون عبر العمل على تنفيذ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أرض الواقع بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وقال الخضري في تصريح صحفي في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إن "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مُطالبان بالعمل من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المرتبطة بالحرية، وأن لا يكتفي بكتابة الشعارات والبيانات التضامنية فقط".

وأشار إلى أن الوضع يتفاقم على مستوى الأراضي المحتلة على غرار القدس والضفة الغربية والداخل وقطاع غزة بفرض إسرائيل المزيد من الإجراءات التعسفية والعدوانية، والمضي في مشاريعها التي تكرس الاحتلال، والتعاطي وكأنها صاحبة حق.

وأكد حق الشعب الفلسطيني في الحرية والانعتاق من الاحتلال، وتقرير مصيره بنفسه، وحق اللاجئين بالعودة، وحق الأسرى بالحرية، والعمل الجاد لتجسيدها حقيقة واقعة يكون ليوم التضامن مع شعبنا الفلسطيني معنى ملموس.

ودعا الخضري لتحرّك عاجل من الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة أخطر وأطول احتلال.