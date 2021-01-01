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فلسطين تشارك في الدورة الـ19 للمؤتمر العام لمنظمة "يونيدو"

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك في الدورة الـ19 للمؤتمر العام لمنظمة "يونيدو"



فيينا /سما/

شاركت دولة فلسطين في أعمال الدورة الـ19 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة، بالعاصمة النمساوية فيينا.

ويترأس وفد فلسطين المندوب الدائم لدى المنظمة السفير صلاح عبد الشافي، بحضور المستشار من بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في فيينا رولا العفيفي.

وأشاد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في كلمة متلفزة تم بثها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بمستوى التعاون بين دولة فلسطين و"يونيدو".

ولفت إلى العقبات التي تفرضها سلطات الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، وضرورة الارتقاء بمستوى البرامج المنفذة من قبلها في فلسطين.

#فلسطين #منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

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