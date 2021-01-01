  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تتابع التطورات الناتجة عن تصعيد قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية استهداف مدارس بلدتي اللبن الشرقية والساوية بمحافظة نابلس، خاصة بما يتعلق بالنتائج والتداعيات الكارثية المرافقة لمخططات الاحتلال المبيتة ضد المدارس الثلاثة وطلبة وأهالي البلدتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أنها عممت على سفارات دولة فلسطين، وطلبت التوجه الفوري لوزارات خارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة والمنظمات والمؤسسات المدنية والتعليمية ذات الاختصاص لشرح أبعاد المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف المسيرة التعليمية الفلسطينية ومؤسساتها عامةً والمدارس الثلاثة بشكل خاص، بهدف فضح اعتداءات وانتهاكات الإحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة والإرهاب الإسرائيلي الرسمي الذي يمارس يومياً على الطلبة والتلاميذ وذويهم، ولحشد أوسع ضغط أممي ودولي على دولة الاحتلال لوقف عدوانها الاستفزازي ضد المؤسسات التعليمية وتوفير الحماية المطلوبة لهذه المدارس، وتحقيق الوصول الآمن للطلبة.

كما زودت سفارات دولة فلسطين بمذكرة توضيحية من وزارة التربية والتعليم.

وبينت الوزارة أن وحدة الدبلوماسية العامة في الوزارة أنتجت فيديو مصور عن معاناة أهالي اللبن الشرقية والساوية وطلبة المدارس نتيجة اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين، تم توزيعه على السفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين، لاطلاعهم على هذا الوجه البشع واللانساني للاحتلال وما يمارسه من عدوان شبه يومي ضد المدارس ومحاولاته مصادرة حق الطلبة في التعليم والوصول الآمن لمقاعد الدراسة، والعمل على ترتيب زيارة للسفراء والقناصل المعتمدين لمدارس اللبن والساوية.

#الخارجية الفلسطينية #ارهاب المستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

ظهور جمهورية جديدة في العالم و أول رئيس لها امرأة

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار

وزيرة الصحة تكشف عن توصيات لجنة الوبائيات لمجلس الوزراء

إسرائيل لواشنطن وبروكسل: إيران اتخذت إجراءات لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%

رئيس "فايزر": ثلاث جرعات من اللقاح ستحمينا من "أوميكرون"

“براودي و أبو رمان” صداقة بين “صحفي يهودي” وداعية إسلامي أردني تثير حفيظة الاردنيين

هل تعرض رئيس لبنان للإهانة من صحفي سعودي ؟

الأخبار الرئيسية

تنزيل

معارك جوية.. إسرائيل تتابع حدثا عسكريا في سماء سوريا هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات

بايدن

مع أفول نجم الولايات المتحدة.. يديعوت: بايدن أمام اختبار “فيينا” وإسرائيل أمام “سم ترامب”

نيويورك1-103-730x438

التايمز: لبناني أخفى هويته ليتزوج يهودية في نيويورك.. وتحقيقات حول “مؤامرة إيرانية”

إسرائيل: لا نملك القدرة العسكريّة للهجوم على إيران وإذا نُفذّ سيفشل وستكون نتائجه كارثيّةً علينا

p

الرئيس عباس يجتمع مع أمير قطر

الاتصالات الفلسطينية