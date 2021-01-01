الخارجية: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تتابع التطورات الناتجة عن تصعيد قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية استهداف مدارس بلدتي اللبن الشرقية والساوية بمحافظة نابلس، خاصة بما يتعلق بالنتائج والتداعيات الكارثية المرافقة لمخططات الاحتلال المبيتة ضد المدارس الثلاثة وطلبة وأهالي البلدتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أنها عممت على سفارات دولة فلسطين، وطلبت التوجه الفوري لوزارات خارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة والمنظمات والمؤسسات المدنية والتعليمية ذات الاختصاص لشرح أبعاد المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف المسيرة التعليمية الفلسطينية ومؤسساتها عامةً والمدارس الثلاثة بشكل خاص، بهدف فضح اعتداءات وانتهاكات الإحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة والإرهاب الإسرائيلي الرسمي الذي يمارس يومياً على الطلبة والتلاميذ وذويهم، ولحشد أوسع ضغط أممي ودولي على دولة الاحتلال لوقف عدوانها الاستفزازي ضد المؤسسات التعليمية وتوفير الحماية المطلوبة لهذه المدارس، وتحقيق الوصول الآمن للطلبة.

كما زودت سفارات دولة فلسطين بمذكرة توضيحية من وزارة التربية والتعليم.

وبينت الوزارة أن وحدة الدبلوماسية العامة في الوزارة أنتجت فيديو مصور عن معاناة أهالي اللبن الشرقية والساوية وطلبة المدارس نتيجة اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين، تم توزيعه على السفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين، لاطلاعهم على هذا الوجه البشع واللانساني للاحتلال وما يمارسه من عدوان شبه يومي ضد المدارس ومحاولاته مصادرة حق الطلبة في التعليم والوصول الآمن لمقاعد الدراسة، والعمل على ترتيب زيارة للسفراء والقناصل المعتمدين لمدارس اللبن والساوية.