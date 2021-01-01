أمير قطر يتسلم رسالة من السيسي ويستقبل الرئيسين الفلسطيني والصومالي

الدوحة /سما/

تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية، كما تلقى اتصالاً من الرئيس الألماني، واستقبل الرئيسين الفلسطيني والصومالي.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن رئيس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني تسلم الرسالة خلال استقباله وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي.

وقالت الوكالة: “تلقى أمير البلاد رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها”.

وجرى خلال المقابلة بين رئيس الوزراء القطري والوزير المصري “استعراض أوجه تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الشبابية والرياضية”، بحسب الوكالة.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية في طريق عودتها، بعد توقيع “بيان العلا” في يناير/ كانون الثاني الماضي بالسعودية، وأسدل الستار على أزمة بين قطر من ناحية، ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى، امتدت أكثر من 3 سنوات.

ومنذ إعلان المصالحة، أشادت القاهرة والدوحة، في أكثر من مناسبة، بتطور العلاقات بينهما، وأعلن البلدان سفيرين فوق العادة وتسلما مهامهما مؤخرا.

كما استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في الديوان الأميري، محمود عباس الرئيس الفلسطيني.

وجرى خلال المقابلة مناقشة أبرز تطورات الأوضاع في فلسطين، بحسب وكالة الأنباء القطرية التي كشفت أن محمود عباس أطلع أمير قطر على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، معرباً عن شكره وتقديره للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق.

كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المقابلة عدد من الوزراء، وحضرها من الجانب الفلسطيني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لمحمود عباس.

وفي نفس السياق كشف الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، بالديوان الأميري.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وأوجه تنميتها وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون بين البلدين خصوصاً فرص الاستفادة من الأيدي العاملة الصومالية في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

كما بحث أمير قطر والرئيس الصومالي مستجدات الأوضاع في مقديشو، وفي هذا الصدد أعرب الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره للشيخ تميم بن حمد آل ثاني على جهود دولة قطر ودعمها الدائم للشعب الصومالي الشقيق لا سيما في مكافحة أضرار الجفاف وآثاره، علاوة على المشاريع التنموية المختلفة في الصومال، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اتصالاً هاتفياً من الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية.

تم خلال الاتصال بحسب وكالة الأنباء القطرية، مناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الوضع في أفغانستان.

وأعرب الرئيس الألماني عن شكره وتقديره للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على المساهمة الفعالة لدولة قطر في عمليات إجلاء المدنيين، وجهودها في عملية السلام في أفغانستان.