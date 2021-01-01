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العالول يلتقي اللواء بركات ويثني على دور "الضابطة الجمركية" في حماية الاقتصاد الوطني

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول يلتقي اللواء بركات ويثني على دور "الضابطة الجمركية" في حماية الاقتصاد الوطني



رام الله / سما /

 أثنى نائب رئيس حركة "فتح"، عضو لجنتها المركزية محمود العالول على الدور الهام الذي يقوم به جهاز الضابطة الجمركية في حماية الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات ووفدا من قيادة الجهاز، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل أبو ردينة.

وشدد العالول على ضرورة تعزيز جهاز الضابطة الجمركية وتقديم الدعم اللازم له، وتطويره، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء شعبنا ومن أجل قيام اقتصاد وطني قوي للدولة الفلسطينية المستقلة.

بدوره، تحدث بركات عن طبيعة عمل الجهاز في سبيل حماية الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي والصحي للمواطنين بالتعاون مع الجهات الشريكة والأجهزة الأمنية المختصة، ودوره في تنفيذ سياسات الحكومة الاقتصادية والمالية، والعمل على تحسين إيرادات الدولة من خلال مكافحته كافة أشكال التهريب، وصولا إلى اقتصاد قوي وآمن وتحقيق صحة غذائية للجميع.

#محمود العالول #حركة فتح #جهاز الضابطة الجمركية

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