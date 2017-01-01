  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن : الرئيس الاسرائيلي يستهتر بمشاعر المسلمين

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن : الرئيس الاسرائيلي يستهتر بمشاعر المسلمين



القدس المحتلة / سما /

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ على اقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "هذه الخطوة المدانة والمرفوضة تمثل انتهاكا للقانون الدولي، ودعما للتطرف، واستفزازا غير مبرر، واستهتارا بمشاعر المسلمين".

وأضاف أن "اليونسكو أقرت عام 2017 بأن الحرم الإبراهيمي الشريف موقع من مواقع التراث الفلسطينية"، ودعا لوقف مثل هذه "الممارسات الاستفزازية فورا".

وفي وقت سابق، اقتحم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية، تحت حراسة مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية منعت دخول المصلين إلى الحرم، كما اعترضت طريق الأهالي المتوجهين إلى منازلهم الواقعة في شارع الشهداء في محيط الحرم الإبراهيمي، فيما رافق الرئيس الإسرائيلي مجموعة من قادة المستوطنين.

الأكثر قراءة اليوم

ظهور جمهورية جديدة في العالم و أول رئيس لها امرأة

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار

إسرائيل لواشنطن وبروكسل: إيران اتخذت إجراءات لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%

رئيس "فايزر": ثلاث جرعات من اللقاح ستحمينا من "أوميكرون"

السماح لـ4 مصانع فلسطينية تسويق منتجاتها في إسرائيل وأوروبا

“براودي و أبو رمان” صداقة بين “صحفي يهودي” وداعية إسلامي أردني تثير حفيظة الاردنيين

الأكبر والأضخم في المنطقة.. غانتس يعقد اتفاقية إنشاء مجمع استخبارات للجيش بالنقب

الأخبار الرئيسية

p

الرئيس عباس يجتمع مع أمير قطر

الصحة بغزة : تسجيل 4 حالات وفاة و121 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وزيرة الصحة تكشف عن توصيات لجنة الوبائيات لمجلس الوزراء

fFicn

صحيفة تكشف عن أبرز بنود الورقة السياسية التي قدمتها حماس للقاهرة

اشتيه

اشتية: هناك شح كبير في الأموال المخصصة للرواتب وقد لا نستطيع الإقتراض من البنوك

الاتصالات الفلسطينية