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توقيع اتفاقية بين الصحة و "كويكا" لمشروع إنشاء مراكز إعادة التأهيل الحكومية وتطوير القدرات

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقعت وزيرة الصحة مي الكيلة، والمدير القُطري للوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" في فلسطين يوسين شن، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لمشروع إنشاء مراكز إعادة التأهيل الحكومية وتطوير القدرات في المحافظات الشمالية، بقيمة 2.9 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين الذين يحتاجون لإعادة التأهيل، من خلال ضمان إمكانية الوصول لخدمات مختارة من إعادة التأهيل في المركزين، اللذين يجري العمل على تجهيزهما في مجمع فلسطين الطبي برام الله ومركز قباطية الطبي في جنين.

وقالت الوزيرة الكيلة، إن مدة المشروع 50 شهرا، تشمل تأهيل وتجهيز المراكز وتدريب الطواقم، وهو الأول من نوعه في إنشاء عيادات إعادة تأهيل حكومية في وسط وشمال الضفة الغربية.

وأضافت أن المشروع يشكل أهمية كبيرة في تأمين خدمات العلاج التأهيلية، ونحن بحاجة ماسة لهذه المراكز، في سياق تطوير وتوفير مختلف خدمات العلاج لأبناء شعبنا.

وثمنت دور كوريا الجنوبية رئيسا وحكومة وشعبا، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، على دعمهم السخي للقطاع الصحي في فلسطين، لا سيما خلال جائحة "كورونا".

من ناحيته، تمنى شن أن يكون المشروع داعما لمزيد من الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة الفلسطينية للمواطنين، مجددا دعم بلاده لفلسطين، لا سيما في المجال الصحي.

#اتفاقية #الصحة #كويكا #إعادة التأهيل #فلسطين

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