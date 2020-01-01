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الاحتلال يعقد جلسة محكمة للأسير المضرب أبو هواش غدا الأربعاء

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير، بأن جلسة محكمة ستُعقد يوم غد الأربعاء، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت الاعتقال الإداري للمعتقل هشام أبو هواش، والمضرب عن الطعام لليوم (106) على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وأوضح النادي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الجلسة ستجري في محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في "عوفر"، حيث كانت قد أرجأت جلسة سابقة له قبل نحو أسبوع، لتعذر إحضاره إلى المحكمة بسبب وضعه الصحي المتدهور إثر الأيام الطويلة للإضراب.

وقال إن المحكمة كانت قد أصدرت قرارا يقضي بتخفيض أمر اعتقاله الإداري من ستة إلى أربعة أشهر قابلة للتجديد.

يشار إلى أن المعتقل هشام أبو هواش (39 عاما)، من بلدة دورا جنوب الخليل، ويقبع حتى اليوم في سجن "عيادة الرملة"، وقد وصل وضعه الصحي إلى مرحلة الخطر الشديد، ورغم ذلك، فإن إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجازه في "الرملة".

والأسير أبو هواش معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداري، بينهم واحد صدر خلال الإضراب ومدته 6 أشهر، وجرى تخفيض المدة لاحقاً إلى أربعة أشهر، علما أنه أسير سابق أمضى ما مجموعه ثماني سنوات في سجون الاحتلال، ومتزوج وأب لخمسة أطفال.

#الاحتلال #الاعتقال الإداري #الأسير هشام أبو هواش #هشام أبو هواش #نادي الأسير

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