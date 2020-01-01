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اسرائيل: ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور الجديد

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور الجديد



القدس المحتلة / سما /

 اعلنت اسرائيل ارتفاع عدد المشتبه بهم الذين يحملون سلالات أوميكرون إلى 34 حالة.

في ذات السياق أعلنت الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 5 وفيات و636 إصابة جديدة بكورونا، أمس الإثنين، وذلك بعد فحص 101858 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، حيث أظهرت النتائج أن 0.63% منها موجبة.

وبحسب إحصاءات الوزارة، فإن العدد التراكمي للمصابين بلغ 1343218 من بينهم 5570حالة نشطة، بينما الوفيات ارتفعت إلى 8195 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

ومع انتشار الفيروس مجددا، لوحظا ارتفاع بالحالات التي بحاجة لرعاية صحية، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 193 مصابا، بينهم 117 مصابا بحالة خطيرة بينهم 69 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وخلال الأسبوع الأخير شخصت 3573 إصابة جديدة بكورونا، فيما أضيف 37 إصابة خطيرة، بينما توفي 12 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس، في مؤشر لارتفاع بنسبة 4.1% بإصابات ووفيات كورونا مقارنه بالأسبوع الذي سبقه.

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