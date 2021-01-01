  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تركيا: سجن معارض كبير بتهمة "التجسس السياسي والعسكري"

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: سجن معارض كبير بتهمة "التجسس السياسي والعسكري"



وكالات - سما-

سُجن أحد كوادر حزب الديمقراطية والتقدم المعارض بتهمة "التجسس السياسي والعسكري" على ما ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء.

ومتين غوركان العسكري السابق والخبير المعروف في شؤون الدفاع في تركيا هو أحد مؤسسي حزب الديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان الوزير السابق الذي غادر حزب الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، لتأسيس حزبه الخاص.

وكان غوركان موقوفا على ذمة التحقيق، منذ الجمعة، وقد وضع في الحبس المؤقت، مساء الإثنين، على ما ذكرت محطة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة.

وكتب في تغريدة قبل حبسه على ذمة التحقيق "أنا موقوف بتهمة التجسس السياسي. أتت الشرطة إلى منزلي وهم يفتشون المكان. أنا مصدوم وأطلب مساندة".

وقال علي باباجان عبر محطة "هبرتورك" الخاصة "تفيد معلوماتنا أن متين لا يملك أي سبيل للوصول إلى وثائق مصنفة سرية لأنه لا يعمل لحساب الدولة بكل بساطة".

وانتقد غوركان الذي ينشر دوريا تحليلات حول مسائل دفاعية، اتفاقات أبرمتها أنقرة الأسبوع الماضي مع الأمارات العربية المتحدة ولا سيما إعلان أبو ظبي إنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار "لدعم الاستثمارات في تركيا".

وقال غوركان إن تخصيص هذه الأموال قد يدفع تركيا إلى تنازلات على صعيد سياستها الخارجية.

الأكثر قراءة اليوم

أبو حسنة: المفوض العام للاونروا وافق على كافة مطالب الموظفين

تقرير: ضباط إسرائيليون يغتصبون سيدات فلسطينيات وفضائح جنسية تهز الجيش الإسرائيلي

ظهور جمهورية جديدة في العالم و أول رئيس لها امرأة

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار

إسرائيل لواشنطن وبروكسل: إيران اتخذت إجراءات لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%

رئيس "فايزر": ثلاث جرعات من اللقاح ستحمينا من "أوميكرون"

السماح لـ4 مصانع فلسطينية تسويق منتجاتها في إسرائيل وأوروبا

الأخبار الرئيسية

p

الرئيس عباس يجتمع مع أمير قطر

الصحة بغزة : تسجيل 4 حالات وفاة و121 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وزيرة الصحة تكشف عن توصيات لجنة الوبائيات لمجلس الوزراء

fFicn

صحيفة تكشف عن أبرز بنود الورقة السياسية التي قدمتها حماس للقاهرة

اشتيه

اشتية: هناك شح كبير في الأموال المخصصة للرواتب وقد لا نستطيع الإقتراض من البنوك

الاتصالات الفلسطينية