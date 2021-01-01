اليابان تكشف عن شاشة متطورة لمساعدة مستخدمي الإنترنت

وكالات / سما /

كشفت شركة (Elsonic) اليابانية، عن عزمها على إطلاق شاشة فريدة، تساعد مستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي، حي تتناسب مع وضعية الجلوس لتكون أكثر راحة للنظر عند الجلوس لفتات طويلة.



والمميز في شاشة (EK-MD088) الجديدة هو أنها مثبتة على محاور متحركة تمكن المستخدم من تغيير زاوية ميلها لتتناسب مع وضعية جلوسه وتكون أكثر راحة للنظر عند الاستخدام المطول، وفقا لـ (روسيا اليوم).

كما أن تصميمها الطولي يساعدها على عرض أكبر قدر من المحتوى أثناء تصفح مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا عند تصفح قوائم الأخبار وقوائم المنشورات في تلك المواقع



وتأتي هذه الشاشة بمقاس (8.8) بوصة، وبدقة عرض تعادل (1920/420) بيكسل، ومعدل سطوع (300) شمعة/م تقريبا، وتردد يساوي (60) هيرتزا.



كما جهزت بمنفذي (USB Type-C) ومنفذ (Mini-HDMI) لتسهيل وصلها مع الهواتف أو الحواسب لتعمل كشاشة إضافية لتصفح الإنترنت.



وستتوفر هذه الشاشة في الأسواق اليابانية حاليا، ويفترض أن تطرح في بقية الأسواق العالمية في شباط/ فبراير القادم، بسعر 130 دولارا تقريبا.