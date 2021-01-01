  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

اليابان تكشف عن شاشة متطورة لمساعدة مستخدمي الإنترنت

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان تكشف عن شاشة متطورة لمساعدة مستخدمي الإنترنت



وكالات / سما /

كشفت شركة (Elsonic) اليابانية، عن عزمها على إطلاق شاشة فريدة، تساعد مستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي، حي تتناسب مع وضعية الجلوس لتكون أكثر راحة للنظر عند الجلوس لفتات طويلة.


والمميز في شاشة (EK-MD088) الجديدة هو أنها مثبتة على محاور متحركة تمكن المستخدم من تغيير زاوية ميلها لتتناسب مع وضعية جلوسه وتكون أكثر راحة للنظر عند الاستخدام المطول، وفقا لـ (روسيا اليوم).  

كما أن تصميمها الطولي يساعدها على عرض أكبر قدر من المحتوى أثناء تصفح مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا عند تصفح قوائم الأخبار وقوائم المنشورات في تلك المواقع

وتأتي هذه الشاشة بمقاس (8.8) بوصة، وبدقة عرض تعادل (1920/420) بيكسل، ومعدل سطوع (300) شمعة/م تقريبا، وتردد يساوي (60) هيرتزا.


كما جهزت بمنفذي (USB Type-C) ومنفذ (Mini-HDMI) لتسهيل وصلها مع الهواتف أو الحواسب لتعمل كشاشة إضافية لتصفح الإنترنت.

وستتوفر هذه الشاشة في الأسواق اليابانية حاليا، ويفترض أن تطرح في بقية الأسواق العالمية في شباط/ فبراير القادم، بسعر 130 دولارا تقريبا.

 

#Elsonic #اليابان #شاشة #الانترنت #المستخدمين #تكنولوجيا #شاشة متطورة

الأكثر قراءة اليوم

أبو حسنة: المفوض العام للاونروا وافق على كافة مطالب الموظفين

تقرير: ضباط إسرائيليون يغتصبون سيدات فلسطينيات وفضائح جنسية تهز الجيش الإسرائيلي

ظهور جمهورية جديدة في العالم و أول رئيس لها امرأة

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار

إسرائيل لواشنطن وبروكسل: إيران اتخذت إجراءات لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%

رئيس "فايزر": ثلاث جرعات من اللقاح ستحمينا من "أوميكرون"

السماح لـ4 مصانع فلسطينية تسويق منتجاتها في إسرائيل وأوروبا

الأخبار الرئيسية

p

الرئيس عباس يجتمع مع أمير قطر

الصحة بغزة : تسجيل 4 حالات وفاة و121 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وزيرة الصحة تكشف عن توصيات لجنة الوبائيات لمجلس الوزراء

fFicn

صحيفة تكشف عن أبرز بنود الورقة السياسية التي قدمتها حماس للقاهرة

اشتيه

اشتية: هناك شح كبير في الأموال المخصصة للرواتب وقد لا نستطيع الإقتراض من البنوك

الاتصالات الفلسطينية