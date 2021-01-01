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5 مزايا رائعة من واتسآب قريباً

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 مزايا رائعة من واتسآب قريباً



وكالات / سما /

تسعى تطبيقات التواصل الاجتماعي إلى تحديث خصائصها وإضافة ميزات جديدة تجدذب إليها المستخدمين.

ووفق سكاي نيوز عربية يختبر تطبيق التواصل الفوري الأكثر انتشار في العالم "واتساب"، 5 خصائص جديدة، في محاولة لجعل استخدامه أكثر متعة وأسهل مما سبق.

وذكرت مواقع مختصة بالأخبار التقنية أن "واتساب"، الذي يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم، يختبر 5 مزايا حاليا، من الخصوصية إلى تحرير الصور.

ومن المرجح أن يجري طرح هذه المزايا في مدة أقصاها أشهر معدودة.

والمزايا المتوقعة هي على النحو التالي:

المهلة الزمنية لحذف الرسائل: يعمل "واتساب" حاليا على تغيير المهلة الزمنية المتاحة للمستخدمين لحذف الرسائل التي يرسلونها.

وحاليا، يتيح تطبيق التواصل الفوري للمستخدمين حذف الرسائل بعد توجيهها بـساعة و8 دقائق و16 ثانية، أما الميزة الجديدة التي يجري اختبارها حاليا فستصل المهلة إلى 7 أيام و8 دقائق.

خصوصية الصورة و "لاست سين": تذكر التقارير أن "واتساب" يسعى حاليا إلى طرح ميزة تساعد المستخدمين على إخفاء "آخر مشاهدة" أو (last seen)، وصورة الحساب، كما سيكون المستخدمون قادرين على حجب "الحالة" (status) في التطبيق عن بعض جهات الاتصال.

تحرير الصور: سيكون بمقدور مستخدمي التطبيق تحرير الصور داخله دون الحاجة إلى أداة خارجية، على أن يشمل التحرير اقتصاص جوانب من الصور وإضافة كلمات عليها وخيارات أخرى.

صانع الملصقات: أدخل "واتساب" في وقت سابق صانع الملصقات في الإصدار الخاص بنسخ الحاسوب، ويجري حاليا العمل على إطلاق صانع مماثل في تطبيق الهاتف.

وحاليا يسمح التطبيق للمستخدمين فقط باستخدام ملصقات موجودة فيه سلفا، أو استخدام ملصقات من طرف ثالث، لكن الجديد هو أن المستخدمين سيكون أكثر حرية في ابتكار ملصقات لهم.

التحكم بالملفات الصوتية: سيسمح "واتساب" للمستخدمين بضبط سرعة تشغيل التسجيلات والرسائل الصوتية، إذ سيكون بمقدور المستخدمين زيادة سرعة تشغيل هذه التسجيلات مرتين.

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