الرئيس التنفيذي لشركة تويتر يعلن تنحيه من منصبه

وكالات / سما /

أعلن جاك دورسي، المشارك في تأسيس «تويتر» ورئيسها التنفيذي عن تنحيه بأثر فوري عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة التي تُدير موقع التواصل الاجتماعي الشهير الذي يحمل اسمها نفسه.

وبحسب بيان أصدرته «تويتر» ظهر اليوم، ونشرته شبكة «سي إن بي سي»، فإن الأمريكي من أصل هندي، باراغ أغراوال، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي التقني لدى الشركة، هو الذي سيخلف دورسي في منصبه.

وأفاد البيان بأن دورسي سيبقى عضواً بمجلس إدارة «تويتر» لحين انتهاء دورة انعقاد المجلس الحالية في اجتماع المساهمين المقرر انعقاده العام المقبل.

وأضاف البيان أن بريت تايلور، الرئيس وكبير المسؤولين التشغيليين الحالي لدى شركة «سيلزفورس» الأمريكية للبرمجيات السحابية، سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة «تويتر»، ليخلف باتريك بيتشيت، والذي سيبقى في مجلس الإدارة كرئيس للجنة التدقيق الحسابي.

ولم تتأثر أسهم «تويتر» على نحو بالغ في تداولات اليوم بعد الاعلان عن تنحي دورسي، إذ لم تتراجع سوى بنسبة 0.5% فقط.

وقال دورسي في بيان مقتضب: «قررت أن أترك «تويتر» لأني أعتقد أن الشركة مستعدة للمُضي قُدُما بعيدا عن مؤسسيها». ولم يفصح دورسي في بيانه عن أي تفاصيل أخرى بشأن أسباب استقالته من منصبه في «تويتر».

وكان دورسي قد شارك في تأسيس «تويتر» عام 2006، وتولى منصب رئيسها التنفيذي حتى عام 2008، عندما أُبعِد عن منصبه. وعاد دورسي إلى منصبه مجددا في عام 2015 بعد تنحي ديك كوستولو، رئيس «تويتر» التنفيذي السابق. واستطاع دورسي خلال ولايته الثانية أن يقفز بأسهم «تويتر» بنسبة 85%.

ويعمل أغراوال في «تويتر» منذ ما يزيد عن عقد، ويتولى منصب الرئيس التنفيذي التقني للشركة منذ عام 2017. وتولى أغراوال في الشركة مسؤولية تطبيق استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

ويتعين على أغراوال من خلال منصبه الجديد كرئيس تنفيذي أن يحقق أهداف «تويتر» الداخلية الطموحة.

وكانت «تويتر» قد صرحت في وقت سابق من العام الجاري أنها تستهدف زيادة عدد مستخدميها اليوميين النشطين الذين يمكن جني أرباح من استخداماتهم إلى 315 مليون مُستخدم بحلول عام 2023، ورفع حجم إيراداتها عن هذا العام بنسبة الضعف على الأقل.