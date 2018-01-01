بنك فلسطين يحصل على شهادة الالتزام بمعايير أمن المعلومات وبيانات بطاقات الدفع الإلكترونية (PCI)

رام الله / سما /

تسلّم بنك فلسطين اليوم الإثنين، شهادة الالتزام بمعايير أمن المعلومات وبيانات بطاقات الدفع الإلكترونية (PCI DSS)، من مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي ومقرّها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك كأول مؤسسة مصرفية فلسطينية تحصل على هذه الشهادة منذ العام 2018.

وتسلم السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين شهادة (PCI DSS)، خلال الحفل الذي جرى تنظيمه في المركز الرئيسي للإدارة العامة للبنك في رام الله، حيث قام بتسليمها السيد ربيع بركات المدقق المعتمد من مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي، وذلك بحضور عدد من المدراء وممثلين عن الدوائر والأقسام في البنك.

واستحقّ بنك فلسطين شهادة (PCI DSS) بعد إتمام عملية التدقيق، والتي شملت مركز البيانات الرئيسي في مقرّ إدارة البنك، والموقع البديل، وجميع فروع ومكاتب البنك في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشبكة الصرافات الآلية التابعة للبنك وواسعة الانتشار في كافة المحافظات، وجميع نقاط البيع المباشر في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى الإنترنت والموبايل البنكي وبطاقات الدفع وخدمات التجارة الإلكترونية.

وأعرب السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين عن فخره بهذا الإنجاز، والذي يؤكّد التزام البنك باتباع استراتيجية حماية العملاء وسرية معلوماتهم والتي يضعها البنك على رأس أولوياته. مؤكداً أن البنك التزم بتطبيق أعلى معايير الحماية وأمن المعلومات وفق معايير مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي وذلك على مستوى كافة إجراءات البنك وخدماته المقدمة لعملائه.

وثمّن الشوا جهود موظفي البنك طوال السنوات الماضية والذين التزموا بتطبيق المعايير من أجل ضمان أمن وحماية سرية معلومات عملاء البنك. مشيراً إلى أن هذه الشهادة تضاف إلى إنجازات البنك في مجال الخدمات الإلكترونية متبعاً أفضل الإجراءات والوسائل التي تضمن أمن وحماية معلومات وبيانات متعامليه، وتحقق رسالة البنك في السعي لبلوغ ثقة جميع متعامليه من خلال تقديم خدمات مميزة تتماشى مع المتغيرات ضمن إطار الالتزام بمبادئ VISAو MasterCard، وتعزز من حماية بيانات حاملي بطاقات البنك المصرفية وتوفر قنوات وخدمات دفع آمنة لهم.

كما عبّر الشوا عن تقديره وشكره لمجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي، وذلك على جهودهم ومساهمتهم في الارتقاء بمعايير أمن المعلومات وبيانات بطاقات الدفع الإلكترونية. لافتاً أن البنك حرص على الالتزام بمعايير الحماية والأمن الشاملة والدقيقة لبطاقات الدفع الإلكترونية من أجل ضمان منع المخاطر التي قد تترتب على اختراق بيانات بطاقات الدفع (VISA و MasterCard)، وذلك من خلال توجيه مستخدمي البطاقات لكيفية التعامل الآمن مع البيانات بأعلى معايير الجودة والكفاءة المهنية المعتمدة عالمياً، بالإضافة إلى تبني منهجية التطوير المستمر في هذا المجال حفاظاً على سرية بيانات بطاقات الدفع التي يستخدمها عملاء البنك من الأفراد والشركات بما يشمل استخدام البطاقات أثناء السفر.

ولفت الشوا إلى أن حصول بنك فلسطين على شهادة (PCI DSS) لن يعود بفوائد كبيرة على البنك وعلى عملائه فحسب، وإنما سيشمل ذلك سوق التجارة الإلكترونية في فلسطين عبر الحفاظ على سرية بيانات بطاقات الدفع المستخدمة من قبل البنك وقطاع التجارة الإلكترونية.

كما أضاف الشوا، أن تحصين الخدمات الإلكترونية بأعلى معايير حماية أمن المعلومات والبيانات، يسهم أيضاً في تعزيز الخدمات المقدمة لقطاعات الأعمال والشركات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها المشاريع النسوية والشركات الناشئة والمشاريع الريادية، كما يلبي متطلبات مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية والمجتمعية، ويخدم شريحة واسعة من المجتمع، وهو ما يتوافق مع رؤية البنك في تقديم أحدث الخدمات المصرفية الإلكترونية الآمنة كبنك فلسطيني ريادي يدرك متطلبات التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

ومن الجدير بالذكر، أن بنك فلسطين التزم خلال السنوات الماضية بتخصيص استثمارات كبيرة من أجل تأمين سرية المعلومات بما يعزز استمرارية خدماته الإلكترونية، حيث حرص البنك على الاستثمار في أحدث البرامج التكنولوجية، ومواكبة التطورات المتعلقة بحماية سرية المعلومات لعملاء البنك، وتطوير أنظمة حديثة تساهم في تنفيذ العمليات المصرفية بطرق آلية محوسبة وسليمة وآمنة.