الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على مركبة أسير في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا واستولت على مركبة أسير في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن معتصم محمد فرج عبيدو التميمي (31 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في ضاحية إسكان البلدية بالخليل، علما أنه أسير سابق.

وبحسب عائلته، فقد اعتقل معتصم سابقا عدة مرات، وأمضى نحو ثمانية أعوام في سجون الاحتلال، وهو شقيق الأسير الجريح المقعد معتز عبيدو التميمي (41 عاما) الذي اعتقل عدة مرات آخرها آب الماضي، ولا زال يقبع في سجون الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير حجازي علي الجدع القواسمة (37 عاما) في حي أبو كتيلة بالخليل، والمعتقل منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، واستولت على مركبته.

يذكر إن الأسير القواسمة أب لأربعة أطفال أكبرهم أحمد (11 عاما) ومصاب بالسرطان، مضيفا أنها عاثت خرابا في محتويات المنزل، وبثت حالة من الرعب بين الأطفال.