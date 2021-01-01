الصحة بغزة : تسجيل 4 حالات وفاة و121 إصابة جديدة بـ"كورونا"

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 765 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تم تسجيل 20 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 107234، بينهم 1433 حالة نشطة و184154 حالة تعافٍ و1647 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 59، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، فيما تلقى اللقاح 507263.