اتحاد مصارعة الذراعين يشارك في بطولة المؤسسات الإعلامية بغزة

غزة / سما /

اختتم الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين مشاركته في فعاليات اليوم الرياضي الخاص بالصحافيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات الإعلامية العاملة في قطاع غزة.

وجاءت مشاركة الاتحاد، بناءً على الدعوة الكريمة التي تلقاها من القائمين على النشاط الرياضي الذي يحمل اسم الصحفي الشهيد " يوسف أبو حسين" والذي استشهد في العدوان الأخير على قطاع غزة.

وشهد النشاط الخاص بلعبة مصارعة الذراعين، منافسة قوية بين فرق المؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى إبراز كل مشارك قوته ليهزم بها خصمه.

بدوره، أشاد نائب رئيس الاتحاد "محمود أبو عريبان"، باهتمام الصحافيين والإعلاميين على ممارسة لعبة مصارعة الذراعين، مؤكدا على أهمية اللعبة ضمن الألعاب الرياضية الفردية، وأنه يبذل جهوداً كبيرة ؛ لتوسيع نطاق اللعبة، وتعزيز مكانتها وتواجدها في الأندية والصالات الرياضية بفلسطين.

واشتملت فعاليات اليوم الرياضي على ألعاب كرة القدم والطائرة والطاولة ومصارعة الذراعين, وجرت على صالة "سعد صايل" بغزة. وجرت منافسات لعبة كرة القدم بنظام الدوري, حيث صعد الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي. أما باقي المسابقات الأخرى وهي "الطائرة والطاولة ومصارعة الذراعين", فقد أقيمت بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.