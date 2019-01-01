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محمد صلاح يفوز بجائزة القدم الذهبية

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يفوز بجائزة القدم الذهبية



وكالات / سما /

فاز الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة القدم الذهبية، مساء أمس الإثنين في موناكو، متفوقا على بقية المرشحين الآخرين.
 
وتقدم جائزة القدم الذهبية سنويا، للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 سنة، وفقا لإنجازاتهم وأرقامهم خلال العام الواحد، ويتم التصويت عليها من قبل مجموعة من المختصين والخبراء.
 
وترك صلاح الذي حضر الحفل برفقة زوجته -التي تسلمت الجائزة نيابة عنه- آثار قدمه في موناكو، كما جرت العادة في هذه الجائزة.
 
وقدم صلاح عاما مميزا مع فريقه الإنجليزي ليفربول، علما بأنه يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 هدفا بعد مرور 13 جولة.

 
وجاء صلاح في قائمة مرشحين للجائزة هذا العام، شملت كل من ليونيل ميسي، نيمار، سيرجيو راموس، سيرجيو أجويرو، جيرار بيكيه، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي، جيورجيو كليني، روميلو لوكاكو.     
 
يذكر أن النجم البرتغالي كريسيانو رونالدو، فاز بالجائزة العام الماضي، ليخلف الكرواتي لوكا مودريتش الذي نالها عن العام 2019.

#محمد صلاح #القدم الذهبية

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