رد ناري من رونالدو على رئيس تحرير فرانس فوتبول بشأن الكرة الذهبية

فتح كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد ومُنتخب البرتغال، النار على باسكال فيري رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول بعد تصريحه عن حلمه بشأن الكرة الذهبية.
وكان فيري قد أكد في تصريحات سابقة على أن رونالدو أخبره بأن طموحه الوحيد هو أن يعتزل برصيد فوز بالكرة الذهبية أكبر من ليونيل ميسي.
ونشر رونالدو رسالته النارية عبر حسابه على إنستجرام قال فيها :”باسكال فيري كذب، لقد استخدم اسمي للترويج لنفسه وللمؤسسة التي يعمل بها، ليس من المقبول أن يكذب الشخص المسئول عن جائزة مرموقة بهذا الشكل الذي لم يحترم شخصاً احترم دائماً فرانس فوتبول والكرة الذهبية”.
وتابع الدون رسالته النارية بالقول :”لقد كذب من جديد اليوم بتبريره غيابي عن الحفل بداعي حجرٍ صحي غير موجود، أريد دائماً تهنئة من يفوز بالأخلاق الرياضية واللعب النزيه اللذان وجها مسيرتي منذ البداية”.
وأضاف :”أنا أقوم بذلك لأنني لست ضد أي أحد، أنا دائماً أفوز لنفسي وللأندية التي أمثلها، أنا أفوز لنفسي وللناس الذين يُحبوني، لا أفوز بها ضد أي أحد”.
وأكمل رونالدو فكرته بالقول :”طموحي الأكبر في مسيرتي هو الفوز بالبطولات الوطنية والدولية مع الأندية التي أمثلها والمُنتخب الوطني لبلدي”.
وتابع :”طموحي الأكبر في مسيرتي هو أن أكون مثالاً جيداً لكل هؤلاء الذين يريدون أن يكونوا لاعبين مُحترفين، طموحي الأكبر في مسيرتي أن أترك اسمي مُدون بحروفٍ ذهبية في تاريخ عالم كرة القدم”.
واختتم رونالدو رسالته بالقول :”سأنهي بالقول أن تركيزي مُنصب حالياً على مُباراة مانشستر يونايتد المُقبلة، مع زملائي وجمهورنا يُمكننا الإنجاز هذا الموسم”.