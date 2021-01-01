الحية يدعو البرلمانات العربية لمواجهة كل محاولات تصفية حق العودة

غزة/ سما /

أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال دخل إلى أمتنا بالتطبيع ووقعت دول اتفاقيات مع القاتل المجرم لشعبنا الفلسطيني، وبعض حكومات المنطقة تمد له ترياق الحياة.

وأوضح الحية، خلال كلمة له في مؤتمر برلمانيون من أجل القدس، أن الاحتلال حاول التسلل إلى قلب القارة الأفريقية لأن يكون عضوا مراقبا في الاتحاد الأفريقي، لكن دولا حكيمة تواجه هذه الخطوة حتى الآن.

وأشار القيادي الحية، إلى أن الاحتلال يحاول إنهاء قضية القدس بجعلها عاصمة له وهذا محال ما دام في شعبنا أطفال ورجال ونساء وما دام الأحرار في أمتنا.

وبين الحية، أن غزة تدفع من جماجم أطفالها ومن بيوتها وعوائلها لأنها حمت القدس ودافعت عنها.

ودعا الحية، البرلمانات العربية لمواجهة كل محاولات تصفية حق العودة، مبينًا، أنه لم يتم إعادة إعمار أي شيء مما هده الاحتلال خلال الحرب الأخيرة على غزة.