  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح بغزة تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الشوبكي

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح بغزة تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الشوبكي



غزة/ سما /

 حملت مفوضية الشهداء والأسرى في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بغزة، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير اللواء فؤاد حجازي الشوبكي بعد تدهور وضعه الصحي ونقله أمس إلى مستشفى “سوروكا”.

وأعرب الأسير المحرر تيسير البرديني مفوض عام الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية عن قلقه الشديد إزاء ما يتعرض له الأسير الشوبكي من إهمال طبي متعمد خاصةً وأنه تجاوز من العمر أكثر من 80 عامًا ويعاني من فقدان المناعة وأمراض مزمنة أخرى.

ودعا البرديني إلى إطلاق حملة وطنية فلسطينية وعربية ودولية من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسير الشوبكي، داعيًا المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال باحترام حقوق الإنسان والإفراج عن الأسرى المرضى.

واللواء الشوبكي معتقل منذ 14 مارس/ آذار 2006 ويقضي حكمًا بالسجن 17 عامًا.

الأكثر قراءة اليوم

أبو حسنة: المفوض العام للاونروا وافق على كافة مطالب الموظفين

تقرير: ضباط إسرائيليون يغتصبون سيدات فلسطينيات وفضائح جنسية تهز الجيش الإسرائيلي

ظهور جمهورية جديدة في العالم و أول رئيس لها امرأة

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار

إسرائيل لواشنطن وبروكسل: إيران اتخذت إجراءات لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%

رئيس "فايزر": ثلاث جرعات من اللقاح ستحمينا من "أوميكرون"

السماح لـ4 مصانع فلسطينية تسويق منتجاتها في إسرائيل وأوروبا

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة تكشف عن توصيات لجنة الوبائيات لمجلس الوزراء

fFicn

صحيفة تكشف عن أبرز بنود الورقة السياسية التي قدمتها حماس للقاهرة

اشتيه

اشتية: هناك شح كبير في الأموال المخصصة للرواتب وقد لا نستطيع الإقتراض من البنوك

ايران

إسرائيل لواشنطن وبروكسل: إيران اتخذت إجراءات لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%

غزة: "الاعلام الحكومي" يكشف مستجدات المنحة القطرية الخاصة بالموظفين والعمل في اسرائيل

الاتصالات الفلسطينية