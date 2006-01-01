فتح بغزة تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الشوبكي

غزة/ سما /

حملت مفوضية الشهداء والأسرى في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بغزة، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير اللواء فؤاد حجازي الشوبكي بعد تدهور وضعه الصحي ونقله أمس إلى مستشفى “سوروكا”.

وأعرب الأسير المحرر تيسير البرديني مفوض عام الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية عن قلقه الشديد إزاء ما يتعرض له الأسير الشوبكي من إهمال طبي متعمد خاصةً وأنه تجاوز من العمر أكثر من 80 عامًا ويعاني من فقدان المناعة وأمراض مزمنة أخرى.

ودعا البرديني إلى إطلاق حملة وطنية فلسطينية وعربية ودولية من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسير الشوبكي، داعيًا المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال باحترام حقوق الإنسان والإفراج عن الأسرى المرضى.

واللواء الشوبكي معتقل منذ 14 مارس/ آذار 2006 ويقضي حكمًا بالسجن 17 عامًا.