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الاحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة اليوم

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

من المقرر ان تفرج سلطات الاحتلال "الاسرائيلية" اليوم الثلاثاء ، عن الأسيرة والجريحة أمل طقاطقة (27 عامًا) من بلدة بيت فجار، وذلك بعد أن أمضت في سجون الاحتلال 7 أعوام، حيث سيتم الإفراج عنها من سجن "الدامون".

قال نادي الأسير ان سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة طقاطقة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2014، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليها، وأصابتها بست رصاصات في الصدر والخصر ويدها وقدمها اليسرى، وخلال فترة اعتقالها الأولى خضعت لعدة عمليات جراحية في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، وما تزال الأسيرة طقاطقة تعاني جرّاء الإصابات.

#أمل طقاطقة #سجون الاحتلال #بيت فجار #نادي الأسير

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