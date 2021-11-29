مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الاثنين.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الاثنين 29/11/2021:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (401) شاحنة
استيراد عدد 363 شاحنة
تصدير عدد 30 شاحنة، 8شاحنات فارغة
معبر رفح التجاري:
لم يعمل يوم أمس
كميات البترول الواردة:
استيراد 12 شاحنة سولار
استيراد 5 شاحنات بنزين
ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 520 مسافر.
اتمام اجراءات جمركية ل604 مسافر وصلوا من الجانب المصري.