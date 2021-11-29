مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الاثنين.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الاثنين 29/11/2021:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (401) شاحنة

استيراد عدد 363 شاحنة

تصدير عدد 30 شاحنة، 8شاحنات فارغة



معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة:

استيراد 12 شاحنة سولار

استيراد 5 شاحنات بنزين

ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 520 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل604 مسافر وصلوا من الجانب المصري.