رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء، إحياء يوم التضامن العالمي مع شعبنا والمطالبة بإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، ووصول الرئيس إلى قطر ولقائه نظيره اللبناني.

كما ركزت الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) على كلمة الرئيس لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، وخبر هدم منشآت تجارية في عناتا وبيت حنينا واصابات خلال التصدي للاحتلال في نعلين ومستوطنون يعتدون على مقام أثري في بني نعيم، ونقل الأسير المسن فؤاد الشوبكي بشكل مفاجئ لمستشفى سوروكا، وإقرار مجلس الوزراء رزمة من المشاريع الحيوية في القطاعات المختلفة لصالح محافظة نابلس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-إحياء يوم التضامن العالمي مع شعبنا .. المطالبة بإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية

-الرئيس يصل قطر ويلتقي نظيره اللبناني ويبحثان آخر تطورات القضية الفلسطينية

-الاحتلال يصادق على 8 مشاريع استيطانية جديدة ومصادرة مساحات شاسعة من الأراضي بالضفة ولقدس

-الاحتلال يهدم ويخطر بوقف البناء بعشرات المنازل والمنشآت في عدة مناطق بالضفة واصابات برصاص الجيش في نعلين ومستوطنون يعتدون على مقام في بني نعم

-مجلس الوزراء يقر رزمة من المشاريع الحيوية في القطاعات المختلفة لصالح محافظة نابلس

"الحياة الجديدة":

-الرئيس في كلمة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا وثانية أمام مؤتمر "التحرر الذاتي للفلسطينيين": لن نقبل ببقاء الاحتلال لأرضنا وشعبنا.. إذا لم يتراجع الاحتلال عن ممارساته سنتخذ قرارات حاسمة سنبحثها باجتماع المجلس المركزي المقبل

-نقل "شيخ الأسرى" فؤاد الشوبكي بشكل مفاجئ لمشفى سوروكا

-الرئيس يجتمع مع نظيره اللبناني في قطر

-مجلس الوزراء يعقد جلسة في نابلس ويقر حزمة من المشاريع التنموية

-الاحتلال يخطر بوقف بناء 22 منزلا في قصرة وهدم ووقف البناء لمنشآت تجارية قرب جنين ويهدم بركسا في عناتا ويردم بئرا ويصيب 6 مواطنين في نعلين ويخطر بمنع ترميم مقام يقين الأثري

"الأيام":

-هدم منشآت تجارية في عناتا وبيت حنينا واصابات خلال التصدي للاحتلال في نعلين ومستوطنون يعتدون على مقام أثري في بني نعيم

-الرئيس: استمرار الاحتلال بتقويض حل الدولتين سيجعلنا مضطرين للذهاب إلى خيارات أخرى

-"الصحة العالمية" تحذر: ظهور "أوميكرون" يمثل خطرا مرتفعا

-الرئيس بدا زيارة إلى الدوحة واجتمع مع نظيره اللبناني

-الرئيس: لن نقبل بمستقبل من الحصار والتمييز العنصري

-مجلس الوزراء يقر حزمة من المشاريع التنموية لمحافظة نابلس

-الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية من نابلس ووقوع مواجهات

-نقل الأسير المسن فؤاد الشوبكي بشكل مفاجئ لمستشفى سوروكا