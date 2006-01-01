  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو بكر يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياة الاسير المسن فؤاد الشوبكي

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو بكر يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياة الاسير المسن فؤاد الشوبكي



رام الله / سما /

حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى اللواء قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المسن فؤاد الشوبكي (82 عاما).

وكانت سلطان الاحتلال قد نقلت مساء الأسير الشوبكي بشكل مفاجئ إلى مستشفى "سوروكا".

وقالت الهيئة: إن الشوبكي "يعاني من عدة أمراض اضافة الى اصابته بمرض السرطان، ووضعه الصحي صعب وخطير للغاية، وقد نقل خلال الفترة الاخيرة مرات عديدة الى عدة مستشفيات بسبب سوء حالته الصحية.

والأسير الشوبكي الملقب بـ"شيخ الأسرى"، أكبر المعتقلين القابعين داخل سجون الاحتلال سنّا، وهو من قطاع غزة، ومعتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن مدة 17 عاما.

#فؤاد الشوبكي #هيئة الأسرى #الاحتلال #مستشفى سوروكا #شيخ الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

أبو حسنة: المفوض العام للاونروا وافق على كافة مطالب الموظفين

تقرير: ضباط إسرائيليون يغتصبون سيدات فلسطينيات وفضائح جنسية تهز الجيش الإسرائيلي

ظهور جمهورية جديدة في العالم و أول رئيس لها امرأة

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار

إسرائيل لواشنطن وبروكسل: إيران اتخذت إجراءات لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%

رئيس "فايزر": ثلاث جرعات من اللقاح ستحمينا من "أوميكرون"

السماح لـ4 مصانع فلسطينية تسويق منتجاتها في إسرائيل وأوروبا

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة تكشف عن توصيات لجنة الوبائيات لمجلس الوزراء

fFicn

صحيفة تكشف عن أبرز بنود الورقة السياسية التي قدمتها حماس للقاهرة

اشتيه

اشتية: هناك شح كبير في الأموال المخصصة للرواتب وقد لا نستطيع الإقتراض من البنوك

ايران

إسرائيل لواشنطن وبروكسل: إيران اتخذت إجراءات لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%

غزة: "الاعلام الحكومي" يكشف مستجدات المنحة القطرية الخاصة بالموظفين والعمل في اسرائيل

الاتصالات الفلسطينية