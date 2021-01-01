  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

13 معتقلًا بالضفة

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
13 معتقلًا بالضفة



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، 13 مواطنًا من مناطق متفرفة بالضفة الغربية.

واعتقلت القوات 8 مواطنين من رام الله وهم: محمود ماهر ثلجي، وعبد الله طالب حامد، ويحيى أحمد حامد وعبد الرحمن حامد من سلواد شرقًا، وأحمد زيدان، وعبود أبو عادي، وسامح عبده وعبد الحكيم أبو عادي من كفر نعمة غربًا.

كما اعتقلت القوات ثلاثة مواطنين من الخليل وهم: المحرر معين الزهور من بيت كاحل غربًا، ومحمد إياد البو والمحرر محمود الحداد.

ومن بيت لحم، جرى اعتقال صبري موسى جبرين من تقوع شرقًا.

واعتقل الاحتلال محمد عطالله أبو عيد من بدو شمال غرب القدس. وتم تسليم الأسير المحرر محمد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب المدينة بلاغًا لمقابلة مخابرات الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

أبو حسنة: المفوض العام للاونروا وافق على كافة مطالب الموظفين

تقرير: ضباط إسرائيليون يغتصبون سيدات فلسطينيات وفضائح جنسية تهز الجيش الإسرائيلي

صحفي إسرائيلي يكشف.. تفاصيل إمكانية وصول آلاف عمال البناء المغاربة إلى "إسرائيل"

رئيس "فايزر": ثلاث جرعات من اللقاح ستحمينا من "أوميكرون"

إسرائيل لواشنطن وبروكسل: إيران اتخذت إجراءات لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%

السماح لـ4 مصانع فلسطينية تسويق منتجاتها في إسرائيل وأوروبا

أبو تريكة يشن هجوماً على الدوري الانجليزي بسبب المثلية الجنسية

الأخبار الرئيسية

fFicn

صحيفة تكشف عن أبرز بنود الورقة السياسية التي قدمتها حماس للقاهرة

اشتيه

اشتية: هناك شح كبير في الأموال المخصصة للرواتب وقد لا نستطيع الإقتراض من البنوك

ايران

إسرائيل لواشنطن وبروكسل: إيران اتخذت إجراءات لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%

غزة: "الاعلام الحكومي" يكشف مستجدات المنحة القطرية الخاصة بالموظفين والعمل في اسرائيل

الرئيس: خيارنا واضح وغير قابل للتأويل.. ولا يعقل أن ننتظر من المحتل أن يستيقظ يوما ما ويختار السلام

الاتصالات الفلسطينية