13 معتقلًا بالضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، 13 مواطنًا من مناطق متفرفة بالضفة الغربية.

واعتقلت القوات 8 مواطنين من رام الله وهم: محمود ماهر ثلجي، وعبد الله طالب حامد، ويحيى أحمد حامد وعبد الرحمن حامد من سلواد شرقًا، وأحمد زيدان، وعبود أبو عادي، وسامح عبده وعبد الحكيم أبو عادي من كفر نعمة غربًا.

كما اعتقلت القوات ثلاثة مواطنين من الخليل وهم: المحرر معين الزهور من بيت كاحل غربًا، ومحمد إياد البو والمحرر محمود الحداد.

ومن بيت لحم، جرى اعتقال صبري موسى جبرين من تقوع شرقًا.

واعتقل الاحتلال محمد عطالله أبو عيد من بدو شمال غرب القدس. وتم تسليم الأسير المحرر محمد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب المدينة بلاغًا لمقابلة مخابرات الاحتلال.