مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. إليك تفاصيلها

نابلس /سما/

اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني عدداً من القرارات في ختام جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الإثنين، في محافظة نابلس.

وفيما يلي قرارات الحكومة:

1. المصادقة على عطاء طريق نابلس/ قلقيلية بقيمة 6 مليون شيقل.

2. المصادقة على عدد من مشاريع البنية التحتية في عدد من المناطق تشمل طرق وصحة ومدارس وشبكات بقيمة تفوق 17 مليون شيقل.

3.المصادقة على مذكرة التفاهم بين سلطة الأراضي وشركة كهرباء الشمال لشراكة استثمارية على أرض الحكومة البالغة 376 دونم لإنتاج 25 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

4. المصادقة على استملاك أرض بمساحة 260 دونماً في محافظة رام الله/ البيرة لإنشاء مكب نفايات في منطقة رمون.

5. المصادقة على إحالة عدد من الموظفين الى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

6. المصادقة على عدد من طلبات التمويل لشركات غير ربحية.

7. المصادقة على عدد من أذونات الشراء لأشخاص فلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية.

8. اعتماد خطة المياه والصرف الصحي في مناطق نابلس الشرقية والغربية بقيمة 69 مليون شيكل.

9. المصادقة على خطة بناء وترميم مدارس في نابلس بقيمة 4,6 مليون شيقل.

10.الموافقة على خطة وزارة الاقتصاد بتخصيص ما قيمته 15 مليون دولار لمشاريع تنموية موجهة الى القطاع الخاص.

11. الموافقة على خطة الأشغال لطرح مشاريع بنية تحتية جديدة في محافظة نابلس بقيمة 16 مليون شيقل.

12. تكليف وزارة الحكم المحلي لمتابعة تنفيذ مشاريع للهيئات المحلية بقيمة 95 مليون شيقل لمحافظة نابلس ومخيماتها.

13. المصادقة على خطة وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي وتدريب مهني ودعم أسر/ عائلات لديها إعاقات في محافظة نابلس بقيمة 1,5 مليون شيقل.

14. تكليف وزارة الزراعة بمتابعة مشاريع البنية التحتية الزراعية البالغة 7 مليون دولار في محافظة نابلس.

15. اعتماد إنشاء مبنى جديد لوزارة النقل والمواصلات في قرى غرب نابلس لتقديم الخدمات للمواطنين بقيمة 1,5 مليون دولار.

16. اعتماد مشاريع لوزارة العمل في محافظة نابلس بقيمة 4,2 مليون $ تشمل التشغيل ودعم جمعيات تعاونية وتأهيل مشاغل للتدريب.

17. دعوة المواطنين لأخذ اللقاحات ضد فيروس كورونا في ضوء الانتشار السريع للمتحورات الجديدة من الفيروس.

18. تشكيل لجنة فنية لوضع خطة استثمارية للأرض التابعة لأجهزة الأمن في قرية جنيد على الشارع الرئيسي.

19. دعوة الشباب للاستفادة من برامج الشباب الحكومية المتمثلة باستغلال الأراضي الحكومية، ومشروع البرمجة ومشروع الريادة وغيرها.

20. تشكيل لجنة فنية لوضع تصور وخطة عمل للاستفادة من مياه الباذان في مشاريع الري وتعزيز مخزون مياه الشرب.

21. المصادقة على خطة وزارة الاتصالات لفتح عدة فروع للاتصالات والبريد في محافظة نابلس، واصدار طابع بريد لترويج مدينة سبسطية الأثرية.

22. المصادقة على إطار عمل فريق السياحة لملف إدراج البلدة القديمة في نابلس على قائمة التراث العالمي.

23. المصادقة على تمويل كلية ابن سينا بقيمة 15 مليون يورو من المنحة الفرنسية.

24. إحالة عدد من التشريعات للدراسة.